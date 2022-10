SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Levantamento da Abrasel (associação de bares e restaurantes) aponta otimismo no setor, com previsão de aumento na demanda para a Copa do Mundo, o Natal e o Ano-Novo.

Mais de 50% dos empresários planejam aumentar o quadro de funcionários neste fim de ano, segundo a Abrasel. Somente 2% projetam demissões.

As funções de auxiliar de cozinha, garçom, atendente e cozinheiro são as mais procuradas.

Apesar do otimismo, as empresas relataram dificuldade para encontrar mão de obra qualificada em setembro.

Os profissionais mais difíceis de contratar foram os cozinheiros, seguidos por cozinheiro chef, garçom, auxiliares de cozinha e atendente.