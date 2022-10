SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa paga nesta segunda (17) um lote extra do abono salarial do PIS para cerca de 1,1 milhão de trabalhadores. O abono varia de R$ 101 a R$ 1.212, conforme a quantidade de meses trabalhados no ano de referência. Os valores que não forem depositados em conta poderão ser sacados até o dia 29 de dezembro.

QUEM RECEBE NESTE LOTE

O novo lote tem abonos de trabalhadores que:

- pediram revisão de valor;

- foram à Justiça;

-abonos antigos, que não foram sacados nos calendários de pagamentos já encerrados (dos exercícios de 2016 a 2020).

ONDE O DINHEIRO É DEPOSITADO

Para quem é cliente da Caixa, o abono é pago diretamente em conta do trabalhador. Para os outros beneficiários o banco abre automaticamente uma conta poupança social digital em seu nome, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem ou em qualquer agência da Caixa.

Se a Caixa não conseguir abrir a conta digital, o saque poderá ser feito com o Cartão do Cidadão e senha em terminais de autoatendimento, lotéricas, Caixa Aqui ou agências.

COMO CONSULTAR SE O ABONO FOI PAGO

ACESSE OS APLICATIVOS

- Caixa Tem

- Caixa Trabalhador

- Carteira de Trabalho Digital, na aba Benefícios

LIGUE PARA OS TELEFONES

- 111

- 0800-7260207

- 158

Para o atendimento telefônico, basta escolher a opção 3, depois digite o CPF e o dia e mês de nascimento. O sistema informará se há parcelas disponíveis do abono

PELA INTERNET

- No site www.gov.br

QUEM TEM DIREITO

Para ter o abono do PIS/Pasep de até um salário mínimo é preciso:

- Estar cadastrado há pelo menos cinco anos no PIS (para trabalhadores de empresas privadas) ou no Pasep (para trabalhadores de empresas públicas);

- Ter trabalhado formalmente no mínimo 30 dias (seguidos ou não) no ano de referência;

- Ter exercido atividade remunerada para PJ (Pessoa Jurídica), durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração

- Ter recebido, no ano de referência, média mensal de até dois salários mínimos;

- O empregador precisa ter informado corretamente os dados do funcionário na Rais do ano-base. Os valores do abono são pagos aos trabalhadores identificados com base nas informações prestadas pelo empregador via Rais ou eSocial

QUEM NÃO TEM DIREITO

- Empregado/a doméstico/a

- Trabalhadores rurais empregados por pessoa física

- Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física

- Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica

ABONO VARIA DE R$ 101 A R$ 1.212

O benefício pode chegar a um salário mínimo (R$ 1.212) e depende do número de meses trabalhados no ano-base. Cada mês trabalhado rende R$ 101.

E O CALENDÁRIO ATUAL DE PAGAMENTOS DO ABONO DO PIS/PASEP?

Os pagamentos do abono salarial atual do PIS/Pasep 2022 foram liberados entre fevereiro e março deste ano, conforme o mês de nascimento. O abono do PIS 2022 é destinado a profissionais que trabalharam com carteira assinada em 2020.

MUDANÇA NO CALENDÁRIO ATRASOU OS PAGAMENTOS

A mudança no PIS/Pasep, que passou a ter um calendário de liberações concentradas todas no mesmo ano, adiou o início dos pagamentos e trabalhadores que deveriam ter recebido o dinheiro a partir de julho de 2021 só tiveram acesso a partir de fevereiro deste ano.

Em março de 2021, o Codefat aprovou alteração no calendário do PIS/Pasep, que passou a ser anual e não mais pelo sistema que iniciava os pagamentos no segundo semestre de um ano e seguia até o primeiro semestre do ano seguinte.

ABONO SALARIAL NÃO É COTA DO PIS

O abono salarial é diferente das cotas, que são devidas a beneficiários que trabalharam entre 1971 e 1988 e não sacaram os valores, bem como seus herdeiros, se for o caso. No final de agosto, a Caixa informou que havia R$ 24,6 bilhões em cotas do PIS/Pasep que podem ser sacados por 10,6 milhões de pessoas.

O dinheiro da cota pode ser retirado pelo aplicativo FGTS para celular e tablet. Segundo a Caixa, o acesso aos valores pode ser feito totalmente online e na tela principal do aplicativo aparece a informação do saldo disponível para saque.

Tem direito ao saque quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou atuou como servidor público entre 1971 e 1988 e que ainda não tenha retirado o dinheiro de sua cota.

COMO FAZER O SAQUE DA COTA DO PIS

- Baixe ou atualize o aplicativo FGTS

- Informe CPF e senha de acesso, e clique nas imagens solicitadas; depois, vá em "Entrar"

- Na tela inicial, aparecerá a mensagem "Você possui saque disponível"

- Em seguida, vá em "Solicitar o saque do PIS/Pasep"

- Escolha se quer crédito em conta ou fazer a retirada presencial

- Depois, verifique seus dados; se estiver tudo certo, selecione "Confirmar saque"

- É possível indicar conta em qualquer banco para receber os valores

os valores

COMO FAZER O SAQUE PRESENCIAL

O saque presencial pode ser feito com cartão social, como o Cartão do Cidadão. Nesse caso, a retirada dos valores é limitada a R$ 3.000 e pode ser feita nas lotéricas ou em caixas eletrônicos. O titular da conta deve apresentar o documento de identificação.

COMO HERDEIROS SACAM A COTA DO PIS

Os herdeiros do trabalhador com direito à cota também podem ter acesso ao dinheiro, mas precisam acessar o app FGTS e fazer a solicitação de retirada, na opção "Meus Saques". Escolha "Outras Situações de Saque" e, em seguida, indique "PIS/PASEP - Falecimento do Trabalhador". Será necessário enviar documentos.

MESES TRABALHADOS NO ANO-BASE ? VALOR DO ABONO

1 ? R$ 101,00

2 ? R$ 202,00

3 ? R$ 303,00

4 ? R$ 404,00

5 ? R$ 505,00

6 ? R$ 606,00

7 ? R$ 707,00

8 ? R$ 808,00

9 ? R$ 909,00

10 ? R$ 1.010,00

11 ? R$ 1.111,00

12 ? R$ 1.212,00