SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de economistas com figuras da Faria Lima, do governo de São Paulo e do PT se reuniu neste domingo (16) para assistir juntos ao debate entre Lula e Bolsonaro na TV.

O anfitrião do evento foi o ex-banqueiro Gabriel Galípolo, que atua no grupo de conselheiros econômicos de Lula.

Participaram do encontro nomes como Guilherme Mello, um dos responsáveis pelo programa econômico do PT, e Felipe Salto, secretário da Fazenda de São Paulo.

André Perfeito, economista-chefe da corretora Necton, e Igor Rocha, economista-chefe da Fiesp, também estavam presentes.