SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos principais investidores individuais da Bolsa brasileira, Luiz Barsi Filho está sob investigação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para apurar eventuais irregularidades envolvendo as ações da Unipar Carbocloro.

Segundo o inquérito aberto pelo órgão regulador do mercado financeiro, a investigação tem como objetivo apurar o possível uso de informação privilegiada na negociação de ações da Unipar na Bolsa antes da divulgação de fato relevante em 2 de junho de 2021.

A informação sobre a investigação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pela Folha.

No documento divulgado na ocasião, a empresa informou ter celebrado um acordo de confidencialidade com intuito de analisar informações para uma possível operação com a Compass Minerals do Brasil. Na data, as ações da Unipar tiveram forte valorização de 5,7%.

Luiz Barsi é um dos principais acionistas da empresa, detendo cerca de 14% das ações ordinárias (com direito a voto), além de ocupar o cargo de vice-presidente do conselho de administração.

Em nota, Luiz Barsi disse que é acionista da Unipar há mais de 10 anos e que não atua de maneira especulativa no mercado.

"Minha carteira é formada por décadas de investimento em Bolsa de Valores, sempre com um viés de compra para proporcionar uma renda financeira através dos dividendos. Em outras palavras, não tenho ativos de curto prazo, muito menos com o propósito direto de me beneficiar da rápida valoração de qualquer ativo, já que raramente vendo minhas posições", afirmou Barsi.

Ainda de acordo com o investidor, o procedimento em curso na CVM se trata de uma apuração, "do qual tenho plena convicção que nada de errado foi praticado."

As ações da Unipar operavam em alta de cerca de 1% por volta das 13h30 nesta segunda-feira (17), cotadas a R$ 103,80.