SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O birô de crédito Boa Vista afirma que, de agosto a setembro, a demanda dos consumidores por crédito caiu 1% nos dados dessazonalizados, um recuo que quase anulou o efeito das duas altas anteriores.

Com o resultado, o indicador fechou o terceiro trimestre com ligeiro aumento de 0,1% na comparação com os três meses anteriores.

O acumulado em 12 meses vem perdendo força e chegou ao patamar de 6,4% em setembro. No mês anterior era de 7,9%, ainda segundo a Boa Vista.

A desaceleração é atribuída ao aumento da taxa de juros e à inadimplência.