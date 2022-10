SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar caía frente ao real nos primeiros negócios desta terça-feira (18), em meio à manutenção de algum apetite por risco no exterior, enquanto, na cena doméstica, investidores monitoravam pesquisas de intenção de voto antes do segundo turno das eleições presidenciais.

Às 9h09 (de Brasília), o dólar à vista recuava 0,53%, a R$ 5,2734 na venda.

Na B3, às 9h09 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,18%, a R$ 5,2885.

Na véspera, quando o bom humor voltou a prevalecer nos mercados globais após as fortes perdas da semana passada, a Bolsa brasileira operou em alta firme acima de 1% ao longo de todo o pregão, enquanto o real avançou frente ao dólar em um dia de desvalorização generalizada da moeda norte-americana.

As preocupações do mercado na semana anterior com o aumento dos juros nos Estados Unidos e o risco de recessão global em 2023 deram lugar nesta segunda a um maior otimismo dos agentes econômicos, que se voltaram para a temporada de balanços corporativos das empresas americanas.

Declarações do novo ministro das Finanças do Reino Unido também agradaram os investidores. Jeremy Hunt descartou nesta segunda o plano econômico da primeira-ministra Liz Truss e reduziu o vasto subsídio de energia proposto por ela, lançando uma das maiores reviravoltas na política fiscal britânica de forma a conter uma dramática perda de confiança dos investidores.

Na Bolsa brasileira, o índice acionário Ibovespa fechou na segunda-feira (17) em alta de 1,38%, aos 113.623 pontos, após a queda de 3,7% acumulada na semana passada.

No câmbio, o dólar registrou queda de 0,48%, cotado a R$ 5,3010 para venda, revertendo a tendência observada na semana passada, quando subiu 2,17%.

Na mesma toada, o índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de moedas de países desenvolvidos, recuou cerca de 1%.

Nas Bolsas americanas, o S&P 500 teve valorização 2,65%, o Nasdaq subiu 3,43% e o Dow Jones avançou 1,86%.

As ações do Bank of America dispararam cerca de 6% nesta segunda, após o banco ter reportado um lucro por ação de US$ 0,81 no terceiro trimestre, acima da estimativa média dos analistas de US$ 0,77, segundo cálculos da Refinitiv.

Já na Europa, o índice acionário FTSE-100, de Londres, avançou 0,90%, o DAX, de Frankfurt, valorizou 1,70%, e o CAC-40, de Paris, teve alta de 1,83%.

O movimento no mercado europeu veio na esteira de declarações do novo ministro das Finanças do Reino Unido. Encarregado de deter um tombo no mercado de títulos que se alastrou desde que o governo anunciou enormes cortes de impostos em 23 de setembro, o ministro reverteu todas as políticas econômicas que ajudaram Truss a ser eleita primeira-ministra há pouco menos de seis semanas.

Nesta segunda, a libra se recuperou das quedas recentes frente ao dólar, com uma alta de 1,95%, a US$ 1,1390.

Ex-ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt foi nomeado ministro das Finanças na última sexta-feira (14), após a saída de Kwasi Kwarteng do cargo.

"Continuo extremamente confiante sobre as perspectivas econômicas a longo prazo do Reino Unido, à medida que cumprimos nossa missão de ir em direção ao crescimento", disse ele. "Mas o crescimento requer confiança e estabilidade, e o Reino Unido sempre irá traçar seu caminho".

Sob o novo plano, a maior parte dos 45 bilhões de libras em cortes de impostos não compensados pelo governo de Truss será revertida, e um esquema de apoio energético de dois anos para residências e empresas, que deve custar bem mais de 100 bilhões de libras, agora só será executado até abril.

Depois disso, o governo revisará o melhor caminho a seguir, para apresentar um esquema direcionado que "custe ao contribuinte significativamente menos do que o planejado".

Hunt disse que as mudanças planejadas no corte de impostos levantarão 32 bilhões de libras (US$ 36 bilhões) todos os anos.

A mais recente crise a atingir o Reino Unido começou em 23 de setembro, quando a nova primeira-ministra Truss e seu então ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, anunciaram 45 bilhões de libras em cortes de impostos não financiados para tirar a economia de anos de estagnação.

Cias aéreas se destacam no campo positivo; já MRV afunda mais de 11% Na Bolsa brasileira, entre as maiores altas do dia, destaque para as ações de viagens e de companhias aéreas -CVC avançou 9,2%, Embraer subiu 6,6% e Azul marcou ganhou de 6,1%, enquanto a Gol fechou em alta de 4,7%, com a redução da aversão ao risco entre os investidores beneficiando papéis relacionados à retomada da atividade doméstica à frente.

Já a MRV foi o destaque negativo, com queda de 11,4%, após a construtora ter reportado na sexta a prévia operacional do terceiro trimestre, com uma queda de 14% nos lançamentos no período.

"Os números foram fracos e esperamos uma reação negativa do mercado, mesmo considerando a performance fraca (e abaixo da média do setor) nas últimas semanas", apontaram os analistas da Guide em relatório.