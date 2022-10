SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um curso de eventos realizado pela Prefeitura de Manaquiri, região Metropolitana de Manaus, chamou atenção nas redes sociais pela experiência "realista" dos alunos na aula sobre cerimônia fúnebre, com direito a velório com morto fictício dentro de um caixão.

Nas imagens, publicadas pela prefeitura, é possível observar que os estudantes foram vestidos de preto, em alusão ao luto, e ainda há um aluno deitado dentro do caixão, simulando o falecido. Além disso, ainda há uma cena em que uma das estudantes "passa mal" e tem que ser socorrida. A iniciativa dividiu opiniões dos que acompanham o perfil da gestão municipal.

O curso profissionalizante "Organização de Eventos" busca aprimorar a oferta no município. Além da aula sobre velórios, que ocorreu no dia 14 de outubro, os estudantes aprenderam sobre a organização de um luau e a próxima atividade será sobre um baile de máscaras.

"Fazemos cursos nas mais diversas áreas, como empreendedorismo e organização de eventos. Nós criamos esse porque percebemos uma certa dificuldade para aplicar eventos no município e a ideia é melhorar a oferta. Os alunos são pessoas que trabalham há alguns anos com isso ou mesmo cidadãos que viram uma oportunidade no curso", diz à reportagem o secretário da SEMICTUR Eduardo Santos.

As aulas são ofertadas por meio da SEMICTUR (Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo) em parceria com o CETAM (Centro de Educação Tecnológica do Amazonas) e Amazonastur desde o dia 26 de setembro.

Segundo Santos, a escolha do tema dos eventos partiu dos próprios alunos, em conjunto com os professores.

"Apesar de ter sido levado pro lado entretenimento, essa é uma prova de um curso profissionalizante. As pessoas estão ali para aprender algo que pode virar uma profissão. Então, eles levam a sério. Quanto mais próximo da realidade, melhor. É um preparatório para quando eles se verem sozinhos na vida real, eles saberem o que fazer", afirma Santos.

A publicação dividiu opiniões. Nos comentários, muitos usuários deram risada da situação. "Só acredito vendo. Eu vendo: Não acredito", brincou uma seguidora. "Eu perdi tudo com o morto rindo", comentou outro. "Excelente iniciativa, geralmente a gente não faz ensaio dessas coisas", opinou um terceiro.

No entanto, a Prefeitura não passou imune a críticas. "Aprender a organizar um evento deste tipo: ok. Agora interpretar um funeral e até um defunto, é muita brincadeira sem sentido", escreveu uma seguidora.

Santos diz que não esperava a repercussão da publicação das imagens do curso e que os participantes têm levado os comentários na esportiva. "Como se trata de um curso, todo o conteúdo foi levado bem a sério. Tentamos fazer com o máximo de realidade para o que de fato acontecesse em um evento como esse. Estamos vendo tudo isso acontecendo como algo positivo", finaliza.