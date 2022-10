SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Na primeira semana de operação do crédito consignado do Auxílio Brasil, mais de 2.000 reclamações foram relatadas por beneficiários do programa que têm direito ao empréstimo, segundo levantamento feito pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) com base em relatos em redes sociais, no YouTube e em canais oficiais. O instituto afirma haver denúncias de assédio dos bancos e prática de venda casada.

A liberação das contratações do consignado foi autorizada a menos de três semanas do segundo turno das eleições e é usada como trunfo na campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), que terminou o primeiro turno atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A Caixa Econômica Federal afirma ter liberado cerca de R$ 1,8 bilhão em crédito consignado para 700 mil beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC (Benefício de Prestação Continuada) em três dias de operação na última semana. O valor médio do empréstimo na Caixa ficou em torno de R$ 2.600.

A Caixa começou a oferecer o novo empréstimo na última terça-feira (11). A taxa de juros oferecida pelo banco é de 3,45% ao mês --um pouco abaixo do teto de 3,5% ao mês fixado pelo Ministério da Cidadania. O empréstimo poderá ser feito em até dois anos, em 24 parcelas mensais e sucessivas.

AS PRINCIPAIS REGRAS DO EMPRÉSTIMO DO AUXÍLIO BRASIL

Taxa de juros: não pode ser superior a 3,5% ao mês

Valor do desconto mensal: na Caixa varia de R$ 15 a R$ 160

Prazo máximo: o empréstimo pode ser parcelado em até dois anos

Documentos exigidos: RG ou carteira de motorista e CPF

QUEM PODE PEDIR O DINHEIRO

Os clientes devem estar com o benefício ativo e recebendo há mais de 90 dias

O responsável familiar cadastrado no Auxílio Brasil precisa autorizar o empréstimo e o desconto no benefício

Será preciso autorizar a instituição financeira a ter acesso a informações pessoais e bancárias

O beneficiário terá que assinar um questionário com orientações de educação financeira

O governo não poderá ser responsabilizado se o empréstimo não for pago ao banco

O QUE BANCOS E FINANCEIRAS NÃO PODEM FAZER

Não há cobrança de TAC (Taxa de Abertura de Crédito) e outras taxas administrativas

Não podem ligar para oferecer o consignado. Não é permitido qualquer tipo de marketing ativo para convencer o beneficiário a aderir ao crédito

Não pode haver prazo de carência para o empréstimo começar a ser descontado do benefício