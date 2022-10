SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Apple lançou duas novas linhas de seus tablets nesta terça-feira (18): o iPad de 10ª geração e o iPad Pro de 6ª geração com processador M2 ?o mesmo usado nos laptops MacBook.

Com os lançamentos, a empresa promoveu uma tímida baixa no preço dos modelos anteriores no Brasil. A maior foi no iPad Pro de 11 polegadas, que chega a quase 10%.

Confira abaixo a lista de iPads que tiveram redução de preço:

iPad 9ª geração

- Wi-Fi (64 GB) - de R$ 3.999 para R$ 3.899

- Wi-Fi (256 GB) - de R$ 5.599 para R$ 5.499

- Wi-Fi + Celular (64 GB) - de R$ 5.499 para R$ 5.399

- Wi-Fi + Celular (256 GB) - de R$ 7.099 para R$ 6.999

iPad mini 6ª geração (preço de antes/depois)

- Wi-Fi (64 GB) - de R$ 6.199 por R$ 5.999

- Wi-Fi (256 GB) - de R$ 7.799 por R$ 7.599

- Wi-Fi + Celular (64 GB) - de R$ 7.799 por R$ 7.599

- Wi-Fi + Celular (256 GB) - de R$ 9.399 por R$ 9.199

iPad Air 5ª geração

- Wi-Fi (64 GB) - de R$ 7.099 por R$ 6.999

- Wi-Fi (256 GB) - de R$ 8.699 por R$ 8.599

- Wi-Fi + Celular (64 GB) - de R$ 8.699 por R$ 8.599

- Wi-Fi + Celular (256 GB) - de R$ 10.399 por R$ 10.199

iPad Pro 11 polegadas

- Wi-Fi (128 GB) - de R$ 10.799 por R$ 9.799

- Wi-Fi (256 GB) - de R$ 11.999 por R$ 10.699

- Wi-Fi (512 GB) - de R$ 14.399 por R$ 13.399

- Wi-Fi (1 TB) - de R$ 19.199 por R$ 18.199

- Wi-Fi (2 TB) - de R$ 23.999 por R$ 22.999

- Wi-Fi + Celular (128 GB) - de R$ 10.799 por R$ 9.799

- Wi-Fi + Celular (256 GB) - de R$ 10.799 por R$ 9.799

- Wi-Fi + Celular (512 GB) - de R$ 10.799 por R$ 9.799

- Wi-Fi + Celular (1 TB) - R$ 10.799 - R$ 9.799

- Wi-Fi + Celular (2 TB) - de R$ 10.799 por R$ 9.799

iPad Pro 12,9 polegadas

- Wi-Fi (128 GB) - de R$ 14.799 por R$ 13.299

- Wi-Fi (256 GB) - de R$ 15.999 por R$ 14.499

- Wi Fi (512 GB) - de R$ 18.399 por R$ 16.899

- Wi-Fi (1 TB) - de R$ 23.199 por R$ 21.699

- Wi-Fi (2 TB) - de R$ 27.999 por R$ 26.499

- Wi-Fi + Celular (128 GB) - de R$ 16.799 por R$ 15.299

- Wi-Fi + Celular (256 GB) - de R$ 17.999 por R$ 16.499

- Wi-Fi + Celular (512 GB) - de R$ 20.399 por R$ 18.899

- Wi-Fi + Celular (1 TB) - de R$ 25.199 por R$ 23.699

- Wi-Fi + Celular (2 TB) - de R$ 29.999 por R$ 28.499

iPad 10ª geração

Os novos iPads de 10ª geração trazem mudanças de design: tela Liquid Retina de 10,9 polegadas (maior do que o anterior) e bordas mais planas. Além disso, a Apple removeu o botão home e optou por colocar o Touch ID no botão de ligar, como é nas versões Air e Mini.

Em relação às câmeras, o iPad de 10ª geração tem acoplado um sensor traseiro de 12MP, com gravação de vídeo em 4K. A câmera frontal ultrawide de 12MP, pela primeira vez em um iPad, está localizada ao longo da borda paisagem (horizontal) do tablet. Este novo formato, aliado ao campo de visão de 122 graus, possibilita o uso do recurso Center Stage da Apple, que garante foco automático durante chamadas de vídeo.

Na parte interna, o novo iPad usa o chip A14 Bionic ?o mesmo usado no iPhone 12. De acordo com a Apple, o lançamento tem um desempenho três vezes melhor do que o iPad de 7ª geração, lançado em 2019, além de uma bateria que dura o dia todo.

O novo modelo conta com conectividade USB-C em vez de uma porta Lightning. No entanto, abandonou a entrada para fone de ouvido.

O iPad de 10ª geração chega em quatro cores: azul, rosa, amarelo e prata. Há suporte para Wi-Fi 6, e a versão para celular é compatível com 5G.

Ele ainda não tem data de lançamento no Brasil, mas já temos os preços oficiais:

- Wi-Fi 64 GB: R$ 5.299

- Wi-Fi 256 GB: R$ 6.899

- Wi-Fi + Celular 64 GB: R$ 6.899

- Wi-Fi + Celular 256 GB: R$ 8.499

iPad Pro 6ª geração com chip M2

O novo iPad Pro de 6ª geração chega equipado com o chip M2, que estreou no MacBook Air e no MacBook Pro de 13 polegadas no início deste ano. Esse processador apresenta desempenho 15% mais rápido e gráfico 35% superior ao Apple M1, promete a empresa.

As telas permanecem com os mesmos tamanhos de 12,9 e 11 polegadas. O iPad Pro maior continua com a tecnologia Mini LED display, capaz de oferecer níveis de preto aprimorados, melhor contraste e desempenho HDR mais impactante. Já o modelo de 11 polegadas mantém a tela mais básica. Ambos suportam o recurso ProMotion da Apple, com taxas de atualização de até 120Hz.

Compatíveis com a Apple Pencil de segunda geração, os dois modelos são capazes de detectá-la 12 mm acima da tela, trazendo mais precisão.

A câmera frontal TrueDepth de 12 MP com gravação de vídeo Full HD continua na parte superior, localizada na borda retrato (vertical), diferentemente do novo modelo de iPad. As câmeras traseiras contam com sensor principal de 12 MP e ultra-angular de 10 MP.

Os novos iPad Pro estão disponíveis em apenas duas cores: prata e cinza espacial; suportam Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e rede 5G.

Veja os preços para o Brasil, também sem previsão de chegada:

iPad Pro 11 polegadas

- Wi-Fi 128 GB: R$ 9.799

- Wi-Fi 256 GB: R$ 10.999

- Wi-Fi 516 GB: R$ 13.399

- Wi-Fi 1 TB: R$ 18.199

- Wi-Fi 2 TB: R$ 22.999

- Wi-Fi + Celular 128 GB: R$ 11.799

- Wi-Fi + Celular 256 GB: R$ 12.999

- Wi-Fi + Celular 516 GB: R$ 15.399

- Wi-Fi + Celular 1 TB: R$ 20.199

- Wi-Fi + Celular 2 TB: R$ 24.199

iPad Pro 12,9 polegadas

- Wi-Fi 128 GB: R$ 13.299

- Wi-Fi 256 GB: R$ 14.499

- Wi-Fi 516 GB: R$ 16.899

- Wi-Fi 1 TB: R$ 21.699

- Wi-Fi 2 TB: R$ 26.499

- Wi-Fi + Celular 128 GB: R$ 15.299

- Wi-Fi + Celular 256 GB: R$ 16.499

- Wi-Fi + Celular 516 GB: R$ 18.899

- Wi-Fi + Celular 1 TB: R$ 23.699

- Wi-Fi + Celular 2 TB: R$ 28.499