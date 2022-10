Pixabay - Sebrae Minas abre nova turma do Empretec em Juiz de Fora

O Sebrae Minas abre nova turma do Empretec em Juiz de Fora, programa voltado para pessoas que desejam iniciar um negócio, gerir melhor o seu empreendimento ou descobrir novas oportunidades de atuação empreendedora. A capacitação será realizada entre os dias 6 e 11 de novembro. Os interessados devem se inscrever até o dia 4 de novembro pelo site.

Serão seis dias de atividades e 60 horas de capacitação, com dedicação exclusiva para aperfeiçoar as habilidades do empreendedor. O seminário tem metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) e, no Brasil, é ministrado exclusivamente pelo Sebrae.

O Empretec visa estimular e potencializar os dez comportamentos empreendedores fundamentais para transformar os rumos do negócio, entre eles: a capacidade de identificar oportunidades, calcular riscos, buscar informações, estabelecer metas, planejar e monitorar sistematicamente, criar redes de contatos, ser persistente, ter independência e autoconfiança.

Resultados expressivos

Segundo dados do Sebrae, 67% dos empresários que participaram do Empretec aumentaram o faturamento de suas empresas e 75% declararam ter obtido aumento da renda mensal. A taxa de mortalidade entre empresas que passaram pelo treinamento é de apenas 7%, enquanto a média brasileira é de 46%.

