SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bilionário Carlos Wizard, apoiador de Bolsonaro, voltou a falar da Venezuela nesta quarta (19) nas redes sociais com mensagens que insinuam o risco de que o brasileiro pode vir a ter destino semelhante ao dos imigrantes venezuelanos depois das eleições.

Foi a primeira vez que o empresário mencionou o país desde a repercussão da expressão "pintou um clima" usada por Bolsonaro ao falar das meninas venezuelanas. Ele não tocou no assunto da fala do presidente com as adolescentes.

Entre os empresários bolsonaristas, Wizard é um dos que fazem o uso mais recorrente das mensagens que estimulam o medo da Venezuela para defender a ideologia bolsonarista com ameaças de fome, miséria e comunismo.

Em 2018, o empresário se mudou para Roraima para atuar no acolhimento de refugiados venezuelanos. Foi lá que ele ficou amigo do general Eduardo Pazuello e criou seus discursos sobre a Venezuela. Mais tarde, Wizard se envolveria na gestão da pandemia, o que o levou à CPI da Covid no ano passado.