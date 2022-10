SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado de ações brasileiro fechou em alta nesta quinta-feira (20), superando o cenário predominantemente negativo no exterior. Referência da Bolsa do Brasil, o índice Ibovespa avançou 0,77%, aos 117.171 pontos.

Essa alta foi obtida, principalmente, devido à valorização das ações de exportadores de matérias-primas metálicas e de empresas com participação do governo federal.

Estatais ocuparam as primeiras posições entre os melhores desempenhos do Ibovespa. A Petrobras avançou 2,96%, com o maior volume de negociações da sessão, e o Banco do Brasil saltou 4,68%, a maior alta do dia.

Analistas disseram que essas empresas foram beneficiadas pela avaliação de investidores de que o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), cuja visão é considerada mais alinhada à do mercado, passou a ter chances de vencer o segundo turno contra seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após a divulgação, na véspera, da mais recente pesquisa Datafolha.

Lula segue à frente de Bolsonaro, marcando 49% dos votos totais, ante 45% do rival. Os candidatos empatam, portanto, no limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Brancos e nulos somam 4% e indecisos, 1%.

"O empate técnico das duas candidaturas é o que está trazendo esse ânimo para os ativos locais", afirmou Fábio Guarda, sócio e gestor da Galapagos Capital.

Na pesquisa realizada na semana passada, o petista marcava 49% dos votos totais e o atual presidente, 44%.

"O mercado entendeu que existe agora uma maior probabilidade de Bolsonaro ganhar no segundo turno do que ele tinha, por exemplo, logo após o primeiro turno", comentou Filipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos.

Expectativas de alívio nas restrições contra a Covid na China também explicam parte do resultado positivo da Bolsa, já que empresas produtoras de minério de ferro e aço, materiais largamente demandados pelo gigante asiático, ficaram entre as mais valorizadas da sessão. CSN, Usiminas e Vale subiram 3,96%, 2,99% e 1,28%, respectivamente.

Empresas ligadas ao consumo doméstico, que refletem mais as expectativas sobre o rumos da economia do país, tiveram desempenho negativo. Para alguns analistas isso demonstra a preocupação do mercado interno com as expectativas de aumento de gastos públicos diante da postura dos dois candidatos na corrida ao Planalto.

Americanas e Via desabaram 13% e 7%, nessa ordem, também refletindo análises de que o setor de comércio eletrônico apresentará resultados ruins na temporada de balanços do terceiro trimestre.

No exterior, o mercado de ações de Nova York fechou em queda. O indicador parâmetro S&P 500 perdeu 0,80%. Os índices Dow Jones e Nasdaq caíram 0,30% e 0,61%.

DÓLAR CAI EM DIA DE ALTA DA LIBRA APÓS RENÚNCIA DE LIZ TRUSS

Em um dia ligeiro recuo global do dólar, o real obteve a maior valorização entre as principais moedas frente a divisa americana.

No mercado de câmbio doméstico, o dólar fechou o pregão em queda de 1,08%, cotado a R$ 5,2180.

Villegas, da Genial Investimentos, destacou que a ligeira recuperação da libra após a renúncia nesta quinta-feira (20) da primeira-ministra britânica, Liz Truss, pode ser um dos fatores que contribuiu para a fraqueza do dólar nesta quinta.

A libra esterlina avançou 0,54% contra o dólar, cotada a US$ 1,1231. Durante as seis semanas em que Truss comandou o país, a moeda chegou a atingir mínimas históricas contra o dólar devido à crise de confiança provocada no mercado por um pacote econômico do governo.

Na comparação contra o real, porém, a libra fechou com desvalorização de 0,98%, valendo R$ 5,8598.