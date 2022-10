SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diretor-presidente da Lar, uma das principais cooperativas agropecuárias do país, Irineo da Costa Rodrigues divulgou carta em apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"O presidente Bolsonaro trabalhou com equipe técnica, fazendo o melhor em um tempo difícil, até que um tempo melhor surgisse para fazer ainda melhor, sempre com a marca de uma gestão séria. Pensemos nisso, sabendo que o caminho melhor para a nossa geração, para os nossos filhos e netos, é reeleger o presidente Bolsonaro", diz a manifestação de Rodrigues.

Com sede em Medianeira (PR), a Lar reúne mais de 12 mil associados no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, com 24 mil trabalhadores. No ano passado, faturou R$ 17 bilhões. É a quinta maior cooperativa agrícola do país.

Segundo Rodrigues, o Brasil não pode seguir o caminho da Argentina, que tem um governo de esquerda e enfrenta grave crise econômica.

"A Argentina, rica em recursos naturais e em recursos humanos, figurou por um longo período como o país mais rico e desenvolvido da América do Sul, até que um líder populista, Perón, desencadeou um movimento socialista. E hoje, a população argentina está empobrecida", escreve.

Na avaliação dele, o Brasil está diante de uma estrada bifurcada, que indica duas direções. "Uma para a esquerda, o socialismo, com o que tem de pior em um governo, engajando pessoas jovens, intelectuais e as universidades com uma nova largada na escalada da corrupção; ou seguimos para a direita, construindo um país que cultiva valores e governa com moralidade", diz.