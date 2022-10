SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As centrais sindicais do Rio Grande do Sul se reuniram em um manifesto para pedir a punição de empresários denunciados em casos de assédio eleitoral.

O texto é assinado por nove entidades trabalhistas, como CUT, Força Sindical e UGT.

Até quinta-feira (20), o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 900 denúncias contra 750 empresas no país. Os estados com mais registros são Minas Gerais (254), Paraná (98), Santa Catarina (88), São Paulo (79) e Rio Grande do Sul (75).

"Exigimos a sua rápida responsabilização por parte das instituições como o Ministério Público e o Judiciário, para que possamos ter eleições verdadeiramente livres" dizem as centrais.

Na Bahia, os sindicalistas também elevaram as discussões sobre o assunto nos últimos dias. Na quinta (20), representantes das centrais se reuniram com o secretário estadual do Trabalho, Davidson Magalhães, e pediram esforço conjunto entre governo e MPT contra a coação de funcionários sobre trabalhadores na região.