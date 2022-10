Divulgação - Carteira de trabalho

Na próxima quarta-feira (26), entre 8h e 17h, acontece o piloto do projeto "Espaço Emprego JF”. Trata-se de oferecer às empresas locais a oportunidade de utilizar o Espaço Cidade, localizado na Av. Barão do Rio Branco, 2234, Centro, ou outro espaço público indicado pela Prefeitura de Juiz de Fora, de acordo com a necessidade, para oferta de postos de trabalho e recebimento de currículos. A empresa que participará desta primeira etapa ainda não foi definida pela Prefeitura.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), o projeto lançado na sexta (21) faz parte das ações do programa “Geração JF – Emprego, Renda e Negócios”.

Além disso, a Sedic detalha que a seleção da empresa será a partir dos seguintes critérios: maior número de vagas disponíveis e menor prazo para efetivação da contratação. Caso o número de inscrições seja superior ao de vagas oferecidas, será dada prioridade às demais empresas inscritas nas próximas edições do evento.

Os interessados deverão preencher o cadastro através do link até o próximo domingo, 23. O objetivo do projeto de intermediação de mão de obra para o mercado de trabalho é promover a inserção de trabalhadores em vagas permanentes, temporárias, de aprendizes ou de estágios, além de apoiar empregadores que necessitam contratar trabalhadores.

“Vagou, Juiz de Fora”

Veja ainda as última vagas de emprego disponibilizadas pelo site “Vagou, Juiz de Fora”. Ao todo, são 568 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade. Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.

Atendente (2)

Gerente (2)

Auxiliar de cozinha (6)

Consultor comercial (1)

Açougueiro (2)

Faxineira (2)

Operador polivalente de indústria têxtil (20)

Auxiliar de eletrotécnico (2)

Operador de caldeira (3)

Baldeador de lenha (4)