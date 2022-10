SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal abre nesta segunda-feira (24), a partir das 10h, a consulta ao lote da malha fina do Imposto de Renda 2022. O dinheiro da restituição será pago no próximo dia 31 para 471.447 contribuintes.

Serão devolvidos R$ 800 milhões, sendo cerca de R$ 270 milhões para contribuintes com prioridade legal. Segundo a Receita, também estão neste lote 382.013 contribuintes não prioritários.

A consulta ao lote pode ser feita pelo site e pelo aplicativo da Receita Federal.

Se encontrar alguma pendência, é possível retificar a declaração, corrigindo ou acrescentando informações. Sem os dados corretos, declaração não sai da malha fina e a restituição não é liberada nos lotes da Receita.

A prioridade legal abrange idosos acima de 80 anos (6.483), idosos entre 60 e 79 anos (54.365), pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave (5.516) e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério (23.070).

O valor devolvido é corrigido pela Selic (taxa básica de juros) acumulada a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento mais 1% no mês do depósito. Se o crédito não for realizado por algum motivo, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Caso perca este prazo, será preciso fazer uma solicitação no portal e-CAC, acessando o menu "Declarações e Demonstrativos", "Meu Imposto de Renda" e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

A malha fina de 2022 teve mais de 1 milhão de contribuintes. Do total de 38,2 milhões de declarações recebidas neste ano, 1,032 milhão de documentos foram retidos em malha.

Segundo o fisco, esse número representa 2,7% do total de declarações entregues. Oito em cada dez têm imposto a restituir, somando 811.782 documentos; 198.541 têm de pagar IR; e 21.956 estão com saldo zero.

COMO CONSULTAR SE ESTÁ NO LOTE RESIDUAL A PARTIR DESTA SEGUNDA

Acesse o site www.gov.br/receitafederal

Clique em "Meu Imposto de Renda"

Em seguida, clique em "Consultar a Restituição"

Na página seguinte, aparecerá a opção de consulta simplificada ou completa da situação da declaração

OS PRINCIPAIS MOTIVOS DE MALHA FINA SÃO:

Omissão de rendimentos do titular ou do dependente, somando 41,9% do total

Falha na dedução de despesas médicas, somando 28,6% do total

Diferença entre o IR informado pelo contribuinte e o enviado pela empresa à Receita Federal, somando 21,9%

Outros motivos como deduções gerais, incluindo educação e outras, rendimentos recebidos acumuladamente e informações divergentes sobre o carnê-leão, somando 7,6% do total

COMO FAZER A DECLARAÇÃO RETIFICADORA DO IR

Abra o programa do Imposto de Renda

Há duas opções para retificar: no "R", à esquerda, ou clicando duas vezes sobre a declaração que foi enviada

Em "Identificação do contribuinte", à esquerda, informe tratar-se de uma declaração retificadora e insira o número do recibo do IR original

Corrija as informações que forem necessárias nas fichas onde cometeu erros

Clique em "Verificar pendências" no menu à esquerda, ou acima, em um símbolo de checagem verde

Pendências vermelhas impedem o envio da declaração; as amarelas, não; corrija o que for necessário e vá em "Entregar declaração", à esquerda ou acima (globo terrestre com seta laranja)

Informe os dados solicitados e transmita a declaração; grave e/ou imprima o documento ou o recibo