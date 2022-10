SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ano após o lançamento oficial, a linha de notebooks profissionais da Apple está com uma promoção interessante na Amazon. A empresa está oferecendo o MacBook Pro M1 de R$ 32.999 por R$ 19.999, uma diferença de R$ 13 mil (ou 39%). A oferta é por tempo limitado e sujeita à disponibilidade de estoque.

Na loja oficial da Apple, o mesmo MacBook custa a partir de R$ 28.999. Ou seja, quem optar por comprar pela Amazon está garantindo um desconto de R$ 9.000. A compra ainda pode ser parcelada em até dez vezes, sem juros.

Disponível nas cores cinza sideral e prata, o equipamento conta com CPU de 10 núcleos e GPU de 16 núcleos, além de 16 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento em SSD e tela de 16 polegadas.

A oferta vem na esteira da divulgação de rumores de que a empresa criada por Steve Jobs está se preparando para lançar novas versões do MacBook Pro, com o chip M2, ainda este ano. De acordo com o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple pode fazer os lançamentos dos laptops por anúncios via imprensa, sem os famosos eventos oficiais.

Vale lembrar que a Apple já tem um MacBook Pro com o processador M2, divulgado na conferência anual para desenvolvedores, em junho deste ano, mas a tela tem apenas 13 polegadas. Os modelos de 14 e 16 polegadas ainda não receberam atualização da companhia.

- MacBook Pro M1 de 16 polegadas

Preço: de R$ 32.999 por R$ 19.999 (desconto de R$ 13.000)

Lançado em outubro de 2021 pela Apple, este MacBook Pro trouxe pela primeira vez para a linha o processador desenvolvido pela própria empresa: o M1 Pro. Na época do lançamento, a empresa de Cupertino garantiu que o novo processador é 70% mais rápido que o M1.

O uso de processadores desenvolvidos pela própria empresa marcaram o fim de uma era, já que antes os computadores da Apple usavam chips fabricados pela Intel. Na prática, isso significou que a empresa da maçã passou a desenhar totalmente os seus MacBooks, dos hardwares até os softwares.

O equipamento possui uma CPU (unidade de processamento de dados) de 10 núcleos e uma GPU (unidade de processamento gráfico) de 16 núcleos. A versão vendida pela Amazon tem 512 GB de armazenamento em SSD, sigla para unidade em estado sólido (solid-state drive, em inglês) e tela de retina de 16,2 polegadas (41,14 centímetros na diagonal).

O visor é um painel de Liquid Retina XDR, apelido que a Apple usa para sua tela de mini-LED. Essa tecnologia usa milhões de minúsculos diodos de luz, que ligam e desligam para exibir cada pixel na tela. Com isso, o visor gasta menos bateria e exibe imagens mais brilhantes. A resolução é de 3.456 x 2.234 pixels e possui taxa de atualização dinâmica, de até 120 Hz, por meio da tecnologia Pro Motion.

Assim como o iPhone, o MacBook Pro possui um entalhe na tela para armazenar a câmera frontal, que grava imagens em Full HD (1.080p), sensor de luminosidade e um microfone. A Touch Bar, aquela barra de botões digitais, foi eliminada e a empresa voltou a colocar no teclado a linha de comandos F (como F5, para atualizar a página).

Outra novidade que a empresa trouxe no modelo foi a entrada para cabos HDMI, além das portas MagSafe (para o carregador), Thunderbolt (que funciona como USB-C), para fone de ouvido e entrada para cartões de memória. A ideia da empresa é evitar a necessidade de adaptadores, uma reclamação recorrente dos donos de Mac.

VALE A PENA COMPRAR?

A linha MacBook Pro é indicada para editores de vídeo, fotógrafos, arquitetos, desenvolvedores de app e outros profissionais que usem ferramentas que demandam alto desempenho do computador.

Para a maioria dos brasileiros, que usa o laptop para tarefas mais simples, como navegar na internet, assistir a séries e editar planilhas, talvez o valor do equipamento não valha a pena.

Se você é um fã dos produtos da marca e gostaria de ter um MacBook Pro, o desconto é uma boa oportunidade para realizar esse desejo e ainda economizar um pouco.

Também vale considerar outros MacBooks que estão em promoção na Amazon.

- MacBook Pro M1 de 14 polegadas

Preço: de R$ 24.199 por R$ 17.999 (desconto de R$ 6.200)

As configurações técnicas entre este modelo de 14 polegadas e o de 16 polegadas são praticamente as mesmas. A diferença entre eles está na GPU, que aqui chega ao máximo de 16 núcleos (contra 32) e a duração do tempo de bateria. De acordo com a Apple, são 17 horas deste equipamento contra 21 horas do modelo com a tela maior.

Outras características importantes como a tela de retina líquida XDR, resolução, frequência de taxa de atualização de tela, intensidade de brilho e número de entradas permanecem as mesmas. Disponível nas cores cinza espacial e prata.

- MacBook Air M2 de 13 polegadas

Preço: de R$ 13.299 por R$ 9.999 (desconto de R$ 3.300)

Para quem não está disposto a investir, mas quer ter um equipamento Apple, o MacBook Air M2 é uma opção interessante. O modelo em oferta conta com 256 GB de armazenamento em SSD.

Ele é um modelo mais recente, lançado em junho de 2022, e traz de volta a Touch Bar da Apple, uma barra digital no lugar da linha de comandos F, que pode ser personalizada pelo usuário.

Entre as desvantagens está o seu tamanho menor; o fato de possuir menos núcleos de CPU (8 núcleos) e de GPU (10 núcleos); ter menos entradas, o que pode acarretar em gastos com adaptadores; menor taxa de resolução (2.560 x 1.600 pixels); menor intensidade de brilho (500 nits); e menor taxa de frequência de atualização de tela (até 60 Hz).