SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - As ligações de celular para a Central 135 do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) deixarão de ser cobradas. O início da gratuidade está atrasado, pois o serviço passou a ser obrigatório desde setembro de 2021, quando o governo federal reconheceu o 135 como sendo de utilidade pública.

Na sexta-feira (21), o INSS publicou um edital para contratar a empresa que viabilizará a gratuidade das ligações a partir de telefones móveis. A abertura da licitação está prevista para acontecer no dia 16 de novembro.

As ligações feitas por telefone telefone fixo e público já são gratuitas. Atualmente, o segurado que liga para o 135 a partir de um aparelho celular paga o preço de uma ligação local.

VALORES E ABRANGÊNCIA

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial da União, o valor máximo estimado da contratação é R$ 43 milhões para um contrato de 12 meses, "mas espera-se que este valor seja reduzido durante a licitação", informa o texto.

Além disso, conforme previsto no edital, o INSS pagará apenas o que realmente for utilizado na franquia contratada.

"A previsão é que o novo serviço gratuito seja disponibilizado entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, dependendo da conclusão da licitação e instalação da infraestrutura necessária pela empresa vencedora da licitação", informou, em comunicado.

A Central 135 Atualmente, Central 135 tem três unidades em funcionamento: Salvador, Caruaru e Recife, reunindo mais de 5.600 colaboradores entre profissionais contratados e servidores do INSS. A central funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília).