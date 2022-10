RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em reta final de carreira, Filipe Luís já começa a pensar os próximos passos para o futuro. Um dos destinos dos sonhos pode ser o próprio Flamengo. Em entrevista ao podcast oficial da Libertadores, o lateral-esquerdo falou como seria treinar Gabigol e revelou que, em conversa com o camisa 9, já projetou como seria comandar o time rubro-negro e o atacante.

"Falei para ele que vou ser treinador do Flamengo, ele já vai estar com 30 e poucos anos e vai para o banco. Ele falou "eu vou jogar, senão tu vai cair". Disse que ele teria que jogar então (risos). É um jogador que tem que entender como tirar o melhor rendimento dele, obviamente também com toda qualidade e talento que ele tem. Todos querem ter no elenco, mas fazendo ele entender onde estão os movimentos que tem que fazer para marcar os gols. O jogador muitas vezes está em uma fase boa e se acomoda de uma forma que deixa de fazer o trabalho sujo. Não é o caso do Gabi, mas estar lembrando sempre onde ele é forte, os movimentos, estar perto da área. Esse seria meu grande objetivo. Seria muito chato com ele, não tenho dúvida. É um cara que trabalha demais, gosta de treinar. Fácil de ter no grupo porque quer informação, mas seria cobrado como qualquer outro", disse Filipe.

No sábado (29), o Flamengo faz a decisão da Libertadores diante do Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador. Filipe Luís ressaltou o momento que a equipe chega, especialmente em termos físicos, e destacou a importância do rodízio entre os jogadores feito por Dorival Jr. Além disso, projetou o duelo com o time paranaense.

"Preparado a gente sempre chega. As vezes chegamos melhores, outras piores, como foi no ano passado. Muitas lesões, um momento complicado da temporada. Mas tudo pode acontecer. Ganhamos por pouco, tivemos a chance de fazer 2 a 1, não fizemos e perdemos. Vamos chegar em um grande momento fisicamente. Mas ninguém chega por acaso em decisão. O Athletico merece estar ali. Vamos jogar da forma mais humilde para ganhar", afirmou.

"O problema da final é que é diferente, você pode ser surpreendido em qualquer momento. Tem esse ditado sobre "final não se joga, se ganha". Parece fácil falar, tem muito sentido porque não é vamos jogar como sempre jogamos. Você acaba errando no começo do jogo, entrega um gol, aí começa a estar atrás do resultado o jogo inteiro. Foi o que aconteceu na última final. Uma decisão tem que ser diferente, preparada. E também analisar a surpresa que o adversário pode oferecer. Não tenho dúvida nenhuma que se tratando de um treinador tão especial como é o Felipão, que marcou uma história no Brasil e no mundo, não vamos ver um Athletico esperando a reação do Flamengo. Vão vir atacar e fazer as jogadas. Temos que preparar bem. Só de falar já me dá ansiedade. Todo jogador sonha em jogar finais", concluiu.

O lateral-esquerdo, campeão de tudo pelo Flamengo, relembrou ainda a parceria com Rafinha, atualmente jogador do São Paulo. Filipe destacou a sintonia na longa relação dos dois, que levantaram a taça do torneio continental juntos em 2019.

"Um cara que foi muito importante para mim, jogamos juntos antes do Sul-Americano Sub-20. Tenho uma amizade grande com ele e pensamos futebol da mesma forma. Principalmente na hora dos treinamentos, de falar com os mais jovens, na preparação para o jogo. O que a gente vive no Flamengo marca. Escuto falando no Big Brother que é muito intenso, quatro meses, e é parecido. O que você vive aqui, marca para a vida. São muitos momentos de muita tensão, pressão externa que acaba virando pressão interna e a individual que temos que a gente. Então quase que deixa uma sequela, uma marca. As amizades que fazemos perduram para o resto da vida."