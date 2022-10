BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) relativizou nesta segunda-feira (24) as denúncias contra o ex-presidente da Caixa Econômica Pedro Guimarães, que deixou o cargo em junho deste ano após ser alvo de três denúncias de assédio sexual e outras nove de assédio moral.

Os relatos apontam, entre outras ações, toques indesejados e convites inapropriados em eventos, gabinetes, garagem e dentro de carro da Caixa.

Bolsonaro afirmou em entrevista ao portal Metrópoles, que revelou o caso, que não viu "nada contundente" nas denúncias que foram apresentadas.

"Desconheço a vida particular dele. Eu o conheço enquanto presidente da Caixa, fez um excelente trabalho lá dentro. Agora comigo tudo é potencializado. Virou um incêndio enorme em poucas horas. Chamei, conversei com ele e optei pelo afastamento, que foi prontamente aceito por ele, que não contestou. E ele está respondendo", disse o presidente.

"Não faço parte do Poder Judiciário. Agora, não vi nenhum depoimento mais contundente de qualquer mulher. Vi depoimento de mulheres que sugeriam que isso poderia ter acontecido. Está sendo investigado também", completou.

Bolsonaro depois repetiu seu argumento de que não teve contato com acusações concretas contra Guimarães e apenas depoimentos de "pessoas que se sentiram assediadas".

"Como eu disse para você, eu não vi nada contundente. Eu vi depoimentos de pessoas que se sentiram assediadas. Está nas mãos da Justiça, do Ministério Público para apurar as denúncias", completou.

O MPT (Ministério Público do Trabalho) pediu no fim de setembro que a Justiça condene o ex-presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães a pagar R$ 30,5 milhões pelas práticas de assédio sexual, moral e discriminação contra funcionários do banco. Ele nega as acusações.

Segundo informações enviadas pelo banco ao Ministério Público do Trabalho, três funcionárias denunciaram o ex-presidente nos canais internos por assédio sexual. Guimarães também foi alvo de nove denúncias por assédio moral.

A investigação conduzida pela corregedoria do banco confirmou as informações levantadas pelo Ministério Público. A conclusão foi apresentada ao Conselho Diretor da Caixa e enviada às autoridades.

BRASILEIROS PASSAM FOME 'POR DESINFORMAÇÃO'

Bolsonaro também afirmou nesta segunda que as pessoas em situação de miséria se encontram nessa condição por "desinformação", por não saberem que podem requerer o benefício do programa Auxílio Brasil.

O presidente buscou argumentar que a nível de miséria reconhecida internacionalmente está na faixa de renda de até US$ 1,90 por dia, e que o Auxílio Brasil paga praticamente o dobro desse valor, em torno de R$ 20 por dia.

"Quem porventura está em estado de necessidade, é só se cadastrar. Nem precisa procurar um vereador, uma prefeitura, nada. É só se cadastrar. Quando eu assumi tínhamos na ordem de 13 milhões de famílias recebendo o Bolsa Família. Agora são 21 milhões. Então essa informação de miserabilidade existe? Existe, mas por desinformação", afirmou o presidente, também em entrevista ao portal Metrópoles.

Embora o presidente não tenha abordado a questão, uma parte das ações previstas na maior parte dos programas sociais de transferência de renda é a chamada "busca ativa" de pessoas em situação de vulnerabilidade, para que eles possam receber o benefício.

Desde o início da campanha eleitoral, no qual busca a reeleição, o mandatário tem minimizado a existência de pessoas que passam fome no Brasil, primeiro negando os dados e depois chegando a afirmar que essa situação "não se justifica".

"Então, tem gente que passa fome, passa. Mas não se justifica passar fome porque você pode requerer [o benefício do programa Auxílio Brasil]. E, com R$ 20 por dia, eu sei que não é muita coisa, mas dá para você comprar por exemplo 2 quilos de frango no supermercado", disse na quinta-feira (20), em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.