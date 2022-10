SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As centrais sindicais enviaram um pedido ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, para veicular uma campanha em rádio e televisão contra o assédio eleitoral.

"Tendo em vista o número crescente de denúncias de assédio eleitoral ?as formalizadas por meio da página da internet do Ministério Público do Trabalho já somam mais de mil e várias estão documentadas com vídeos? e a proximidade do 2º turno, é imprescindível uma ação contundente e urgente do TSE na defesa da liberdade de convicção política e do direito fundamental ao voto livre e secreto", diz a carta das centrais.

Assinam o documento entidades como CUT (Central Única dos Trabalhadores), Força Sindical, UGT (União Geral dos Trabalhadores), CTB (Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores), CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros).

O grupo também pediu uma reunião com o ministro para tratar do assunto.

Depois que o número de registros de assédio eleitoral disparou após o 1º turno, as centrais criaram um canal de denúncias em conjunto para reunir os casos e repassar ao Ministério Público do Trabalho.