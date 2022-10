RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O processo de envelhecimento de vinhos debaixo d'água começa a chamar a atenção no mercado brasileiro.

Neste mês, a distribuidora e produtora sul-matogrossense 067 Vinhos importou um lote produzido pela vinícola espanhola Habla.

Após uma primeira fermentação na adega, o vinho branco foi transferido para depósitos de 300 litros submersos no mar perto de Saint-Jean-de-Luz, na França, segundo Alan Fernandes, proprietário da 067.

Ele afirma que as garrafas passam alguns meses em uma profundidade que varia de 15 a 20 metros.

"Com o envelhecimento subaquático, vai trazer salinidade, notas de iodo. É uma experiência diferenciada na qual algumas vinícolas estão apostando nos últimos dez anos. No mundo, são poucas as vinícolas que produzem vinhos subaquáticos", afirma Fernandes.

Processo semelhante começou a ser estudado em Bombinhas (SC), no ano passado, para a construção de uma adega subaquática, mas o projeto ainda não avançou, segundo a prefeitura da cidade.

Renieri Balestro, diretor da Patadacobra, empresa de mergulho que atuou no projeto, afirma que o andamento esbarrou nos trâmites do licenciamento.