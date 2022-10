SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A um mês da Black Friday, que acontece neste ano em 25 de novembro, os consumidores brasileiros já estão pesquisando os produtos que pretendem comprar nas promoções. A lista de desejos é dominada pelos aparelhos eletrônicos.

Segundo pesquisa do Google divulgada nesta terça-feira (25), 86% das pessoas que planejam aproveitar as ofertas previstas para a última semana de novembro estão interessadas em adquirir consoles de videogame e jogos. A categoria domina as buscas, seguida por celulares (85%), TVs (83%), e computadores, tablets e periféricos (80%).

O levantamento foi feito pela empresa de pesquisa Offerwise, no começo de outubro, e contou com participação de 500 brasileiros das classes A, B e C que declararam conhecer a Black Friday.

A pesquisa também perguntou aos consumidores quais os produtos eles planejam comprar em categorias populares. Entre os eletroportáteis, a queridinha é a Airfryer, com 56% declarando interesse em levar uma para casa.

A fritadeira é a favorita nas três classes sociais. No recorte A e B, 65% dos respondentes colocaram o item no topo das intenções de compra. A panela elétrica aparece em segundo lugar, desejada por 39%, seguida pelo aspirador de pó (37%).

Para a classe C, a Airfryer também é favorita, mas a proporção é menor. Praticamente metade (49%) dos consumidores querem comprar uma fritadeira na Black Friday deste ano. Em segundo lugar aparece a categoria de grill e sanduicheira (38%), seguida por batedeira e liquidificador (35%).

No caso de eletrodomésticos, os destaques são fogão e cooktop, desejados por 44% dos entrevistados, seguidos por microondas (40%) e geladeira (38%).

De acordo com o levantamento, 6 em cada 10 consumidores já estão pesquisando os itens da sua lista de desejos, mas ainda não bateram o martelo.

"A pesquisa mostra que até metade dos consumidores ainda não definiu nada sobre os itens que pretende adquirir, como marca, modelo ou onde comprar, abrindo uma grande oportunidade para que as empresas antecipem essa conversa", diz, em nota, Gleidys Salvanha, diretora de negócios para o Varejo do Google Brasil.

COPA DO MUNDO É APOSTA

No fim de setembro, pesquisa do Google e do Instituto Ipsos havia apontado que a maioria dos brasileiros pretende comprar na Black Friday de 2022.

Após duas edições na pandemia, 71% dos consumidores declararam interesse em levar itens para casa durante as megrapromoções deste ano, um crescimento de 16 pontos percentuais em relação ao ano passado. Um dos motivos apontados é a proximidade da Copa do Mundo.

O levantamento divulgado nesta terça trouxe mais detalhes sobre como deve ser a jornada de compra durante o Mundial. Segundo a pesquisa, 26% dos consumidores declaram que devem comprar alimentos, 25% vão comprar bebidas, 19% querem levar roupas e acessórios para casa e 17% vão investir especificamente em moda esportiva.

Embora alguns entrevistados já tenham comprado produtos pensando na preparação para os jogos, a maioria declara que vai esperar a data para adquirir itens mais caros, sobretudo eletrodomésticos (93% dos entrevistados) e TVs (92%).

