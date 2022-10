SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário João Carlos Camargo vai ser o novo presidente da CNN Brasil.

Ele foi convidado pelo dono da emissora, Rubens Menin, para substituí-lo cargo de presidente do conselho executivo da empresa, também chamado de "executive chairman".

Menin, que é controlador também da MRV Engenharia, do Banco Inter e da Log Commercial Properties, seguirá no conselho da CNN Brasil.

Aos 61 anos, Camargo é também presidente do grupo Esfera, que reúne alguns dos maiores empresários do país para debates com agentes públicos sobre os rumos do Brasil.

Neste semestre, o Esfera recebeu Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) para conversar com os associados.

Camargo tem experiência na área de comunicação. Ele é acionista do grupo Camargo GC2, proprietário de rádios com Alpha FM, 89 Rádio Rock e Disney e sócio da BandNewsFM.

Ele deve dar expediente na empresa e comandar todas as áreas do negócio, respondendo diretamente aos controladores da emissora.