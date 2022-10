RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de lançar o boneco Faria Limer, inspirado no estereótipo dos frequentadores da avenida Faria Lima, centro financeiro da capital paulista, a loja de brinquedos Corbe Toys prepara um novo produto.

O personagem vai ser o Fantasma do Comunismo, que entra em fase de pré-venda no mês que vem. Também vai ter uma versão do boneco Funcionário Fantasma.

Segundo o dono da Corbe Toys, Luís Ricardo Aizcorbe, a ideia é fazer piada. Os brinquedos remetem ao discurso anticomunista propagado por bolsonaristas e as suspeitas de assessores parlamentares em cargos fantasma.

A loja de brinquedos também se prepara para lançar, em novembro, o boneco Santa Cecilier, inspirado no estereótipo do jovem de esquerda que mora no bairro da zona central de São Paulo.

Aizcorbe diz que o propósito de seus produtos é diminuir a distância entre as pessoas por meio do humor.

A distribuição dos novos bonecos está prevista para fevereiro.