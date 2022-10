SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os 20 bilionários de tecnologia mais ricos do mundo, grupo que inclui Mark Zuckerberg, Bill Gates e Jeff Bezos, perderam quase meio trilhão de dólares somente em 2022.

Juntos, os magnatas do setor viram suas fortunas diminuir US$ 480 bilhões (cerca de R$ 2,5 trilhão) até a última quinta-feira (28), de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, ranking diário das pessoas mais ricas do mundo.

O encolhimento das riquezas dos bilionários tech acontece em meio à forte queda do mercado de ações dos Estados Unidos. A divulgação de relatórios negativos de diversas gigantes da tecnologia nos últimos dias aumentou os temores de recessão e derrubou os preços das ações, afetando as fortunas dos mais ricos do mundo, segundo o Wall Street Journal.

Zuckerberg, por exemplo, perdeu US$ 11 bilhões somente em um dia desta semana ? .em 13 meses, seu patrimônio líquido caiu mais de US$ 100 bilhões, segundo a Bloomberg.

Sua empresa, a Meta, controladora do Facebook, mergulhou num poço de desvalorização após ter divulgado que seu lucro líquido tombou de US$ 9,19 bilhões no terceiro trimestre de 2021 para US$ 4,39 entre julho, agosto e setembro deste ano, uma baixa de 52%.

A queda da fortuna acumulada por Zuckerberg é associada à sua entrada no mundo digital imersivo do chamado Metaverso. Desde então, ele investiu bilhões de dólares na plataforma de realidade aumentada ? e perdeu dezenas de bilhões desde setembro do ano passado, saindo da lista dos dez homens mais ricos do mundo no último mês.

Inflação afeta bilionários

A alta inflação dos Estados Unidos também é apontada por analistas como um dos motivos para a diminuição da fortuna dos bilionários da tecnologia.

Empresas tech tiveram forte crescimento no início da pandemia, no entanto, os altos níveis de inflação, o aumento das taxas de juros e uma desaceleração do crescimento da publicidade digital fizeram com que os lucros diminuíssem.

O homem mais rico do mundo, Elon Musk, e o fundador da Amazon, Jeff Bezos, perderam mais de US$ 58 bilhões este ano. Apesar das perdas, somente na última semana, o patrimônio líquido do novo dono do Twitter subiu de US$ 200 bilhões para US$ 212 bilhões, segundo estimativas da Bloomberg.

Já Bezos tem uma fortuna avaliada em US$ 134 bilhões. Na sexta-feira (28), as ações da Amazon caíram 7% e, no acumulado do ano, os papéis da empresa desabaram cerca de 40%.

Bill Gates viu seu patrimônio cair US$ 28,7 bilhões em 2022, e atualmente tem fortuna avaliada em US$ 109 bilhões. Até mesmo um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, Warren Buffet, perdeu US$ 7,53 bilhões no ano passado, deixando-o com US$ 101 bilhões.

Os cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, também tiveram perdas de mais de US$ 40 bilhões este ano. Eles foram prejudicados ainda mais nesta semana depois que a Alphabet, empresa-mãe do Google, relatou sua primeira queda nas vendas de anúncios do YouTube.

Dos 20 bilionários de tecnologia mais ricos, apenas dois conseguiram aumentar sua fortuna desde o início do ano. O fundador do TikTok, Zhang Yiming, teve ganhos de US$ 10,4 bilhões e, agora, acumula US$ 54,9 bilhões em patrimônio líquido.

Robert Pera, fundador da Ubiquiti, empresa americana que fabrica equipamentos sem fio, viu sua riqueza aumentar US$ 1,3 bilhão, elevando sua fortuna para US$ 14,7 bilhões.