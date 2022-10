SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente do PSOL, Juliano Medeiros diz que gostou da carta econômica lançada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi recebida de má vontade por investidores.

"É um bom documento, na linha do que o Lula vem dizendo na campanha. Seria preocupante se fosse destinado à Faria Lima, falando só de superávit primário, por exemplo", diz.

Lula lançou na quinta-feira (27) o documento em que promete combinar responsabilidade fiscal e social, caso eleito. Se a intenção era dar sinais mais claros ao mercado, no entanto, o documento foi recebido com frustração.

"A política fiscal responsável deve seguir regras claras e realistas, com compromissos plurianuais, compatíveis com o enfrentamento da emergência social que vivemos e com a necessidade de reativar o investimento público e privado para arrancar o país da estagnação", diz o texto. "Temos consciência da nossa responsabilidade."