Divulgação - Sebrae Minas

De 1º de novembro a 19 de dezembro, o Sebrae Minas realiza diversas capacitações para os empreendedores de Juiz de Fora.

As inscrições para as atividades devem ser feitas pelos telefones 0800 570 0800, (32) 3257-4702/4706 ou pessoalmente, na Agência de Atendimento do Sebrae Minas, que fica na Avenida Olegário Maciel, 436, em Juiz de Fora.

Programação

Palestra Como ser um empreendedor de sucesso

01/11|18h30|Gratuito

Oficina Entenda como calcular preço de venda

03/11|18h30|R$ 50,00

Oficina Empreendedorismo In_book

04/11|18h30|R$ 80,00

Oficina MEI: Como se formalizar

21/11|14h|Gratuito

Oficina MEI: Como se formalizar

28/11|14h|Gratuito

Oficina Instagram, Facebook e WhatsApp para Negócios

29 e 30/11|18h|R$ 210,00

Oficina MEI: Como se formalizar

05/12|14h|Gratuito

Oficina MEI: Como se formalizar

12/12|14h|Gratuito

Oficina MEI: Como se formalizar

19/12|14h|Gratuito

Tags:

Dia do samba | Educa Mais Brasil | Empreendedorismo | mulher | Na Foz | Sebrae | Sociedade Brasileira de Urologia