SÃO PAULO E CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Grupos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PL) bloqueiam cinco trechos nas rodovias Anhanguera e na Bandeirantes, no interior de São Paulo, causando 37,7 km de congestionamento no início da noite desta segunda-feira (31), por volta das 19h30.

De acordo com boletim enviado às 18h50 pela CCR Autoban, concessionária responsável pelas rodovias, há congestionamentos nas regiões de Campinas, Limeira, Jundiaí e Hortolândia.

No km 148 da Anhanguera (SP-330), em Limeira, as pistas norte e sul se encontram bloqueadas, gerando um congestionamento na pista norte (sentido interior) entre o km 142 e o km 148, e na pista sul (sentido capital) entre o km 153 e o km 148. O ato teve início às 12h41.

No km 104 da rodovia, em Campinas, a pista sul tem duas faixas bloqueadas e uma liberada, com congestionamento do km 108 ao km 104. O protesto começou por volta das 16h. Também em Campinas, no km 99 há um congestionamento de 200 metros.

Ainda na Anhanguera, no km 53, em Jundiaí, as pistas norte e sul foram bloqueadas por volta das 17h pelos manifestantes. Há congestionamentos do km 57 ao km 53, na pista sul, e do km 49 ao km 53, na pista norte.

Já no km 73 da rodovia, em Louveira, a pista sul (sentido capital) foi bloqueada por volta das 18h20, com trânsito parado do km 75 ao km 73.

No km 107 da Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia, há bloqueios nas pistas norte e na pista sul que começaram às 16h45, provocando congestionamento do km 111 ao km 107 na pista sul e do km 100 ao km 107 na pista norte.

No km 116, em Nova Odessa, as pistas sul e norte estão bloqueadas por manifestantes, provocando um congestionamento de 500 metros na pista sul e de 1 km na pista norte.

No início da tarde, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) havia registrado 140 pontos de bloqueios ou aglomerações em vias de 18 estados e do Distrito Federal.

*

REFLEXO DAS MANIFESTAÇÕES

Anhanguera ? km 148

Horário de início: 12h41

Cidade: Limeira (SP)

Situação: pista norte e sul bloqueadas por manifestantes no km 148

Reflexo: congestionamento pista norte (sentido interior) do 142 ao 148 e pista sul (sentido Capital) do 153 ao 148

Anhanguera ? km 104

Horário de início: 16h

Cidade: Campinas (SP)

Situação: pista sul (sentido capital) 2 faixas fechadas e 1 faixa liberada

Reflexo: congestionamento do km 108 ao km 104

Bandeirantes ? km 107

Horário de início: 16h35

Cidade: Hortolândia-SP

Situação: pista norte (sentido interior) e pista sul (sentido capital) bloqueadas por manifestantes

Reflexo: congestionamento do km 111 ao km 107 na pista sul (sentido capital) e do km 100 ao km 107 na pista norte = 11 km

Anhanguera ? km 53

Horário de início: 17h09

Cidade: Jundiaí-SP

Situação: pista norte e sul bloqueadas por manifestantes

Reflexo: congestionamento do km 57 ao km 53 na pista sul (sentido capital) e do km 49 ao km 53 na pista norte (sentido interior) = 8 km

Anhanguera ? km 73

Horário de início: 18h20

Cidade: Louveira (SP)

Situação: pista sul (sentido capital) bloqueada por manifestantes

Reflexo: congestionamento do km 75 ao km 73 = 2 km

Anhanguera ? km 116

Horário de início: 19h21

Cidade: Nova Odessa (SP)

Situação: pistas sul (sentido capital) e norte (sentido interior) bloqueadas por manifestantes

Reflexo: congestionamento de 500 metros na pista sul (sentido capital) e de 1 km na pista norte (sentido Interior) = 1,5 km

Anhanguera ? km 99

Horário de início: 19h22

Cidade: Campinas (SP)

Situação: pista norte (sentido interior) bloqueada por manifestantes

Reflexo: congestionamento de 200 metros