SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário bolsonarista Luciano Hang comemorou neste domingo (2) o resultado das urnas, que leva Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) para o segundo turno.

Em nota divulgada pelo WhatsApp, já que está com as redes sociais bloqueadas, Hang disse que essa eleição "é uma guerra espiritual".

O empresário afirmou também que se trata de uma disputa de ideologias e não de "picanha e cerveja", repetindo uma expressão que Lula costuma usar para se referir a um cenário econômico favorável para o consumo da população.

"O brasileiro tem que entender o que está em jogo para que possa votar com mais consciência. É o futuro da família de cada um e das próximas gerações", afirmou Hang, em seu comunicado.

Ela fez também analogia com o futebol para comentar o resultado. "Terminou o primeiro tempo. O jogo só acaba quando termina. Vamos jogar o segundo tempo com ainda mais vontade e dedicação", disse.

Hang está com as redes sociais bloqueadas desde agosto por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), baseada na revelação da existência de um grupo de WhatsApp com outros empresários bolsonaristas em que se defendeu um golpe caso Lula vença a eleição.