SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A União Europeia aprovou nesta terça-feira (3) a lei que cria o padrão único de carregamento para smartphones, tablets e outros dispositivos eletrônicos portáteis. Todos os fabricantes precisarão adotar entradas USB tipo C ?na prática, a mais impactada é a Apple, que utiliza seu exclusivo lightning nos iPhones? nos produtos comercializados naqueles países.

A informação foi dada em primeira mão pelo colunista do site Uol Jamil Chade.

Como noticiado pelo Uol em junho, há meses o Parlamento Europeu está às voltas com a votação da nova legislação, que é discutida desde 2009.

A medida tem o objetivo de reduzir a quantidade de lixo eletrônico: em tese, você só precisaria de um carregador/cabo para qualquer aparelho ?o que também desobriga os lançamentos de incluírem um novo na caixa; uma medida polêmica que a própria Apple já vem adotando.

De acordo com números divulgados pelo Parlamento, os consumidores economizarão cerca de 250 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) em "compras desnecessárias de carregadores" por ano. A redução na produção de lixo eletrônico será de até 11 mil toneladas por ano.

As empresas terão dois anos para se adaptar à exigência, que se aplica a smartphones, tablets, câmeras digitais, fones de ouvido, videogames portáteis e e-readers, como o Kindle. Laptops também precisarão aderir ao padrão, mas terão um prazo maior, até 2026.

"Após mais de uma década, o carregador único para múltiplos dispositivos eletrônicos se tornará finalmente uma realidade na Europa", disse o deputado Alex Agius Saliba, autor do projeto.

A votação dos parlamentares foi esmagadora, com 602 votos a favor, 13 contra e 8 abstenções. É a primeira lei de padronização de tecnologia de carregamento do mundo.

RESISTÊNCIA DA APPLE

A porta lightning é uma tecnologia de conexão criada especificamente para os produtos Apple, fugindo do padrão utilizado pela maior parte da concorrência. E a Europa representa grande parte do mercado da empresa: dos 241 milhões de iPhones vendidos em 2021, 56 milhões foram no "velho continente".

A Apple tentou frear a aprovação da lei, alertando que dois anos não seriam suficientes para a adaptação, e que a medida poderia frear a inovação no desenvolvimento de produtos, além de causar um efeito contrário, gerando um grande volume de lixo eletrônico (dos antigos carregadores).

Mas, com esta pressão, alguns rumores já indicam que a Apple vai desistir mundialmente do lightning e adotar o padrão de carregamento USB-C no iPhone 15, a ser lançado em 2023.

As principais concorrentes, como Samsung, Motorola, Nokia e Huawei, usam conectores USB-C amplamente em seus smartphones Android. Apenas 21% dos carregadores vendidos no mundo são compatíveis com iPhone.