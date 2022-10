SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - A listagem do Twitter foi suspensa em Wall Street nesta terça-feira (4) depois que a Bloomberg informou sobre um possível acordo de compra da rede social por Elon Musk pelo preço combinado em abril. Segundo a agência, o bilionário está propondo seguir em frente com sua oferta original de US$ 54,20 por ação, o que fez os papeis da rede social social dispararem.

Num primeiro momento, as ações foram congeladas por cinco minutos e subiram até 18% antes de as negociações serem suspensas novamente.

Musk teria feito a proposta por meio de uma carta ao Twitter, disse a Bloomberg, citando pessoas que pediram para não serem identificadas, já que as informações são confidenciais. Os advogados do Twitter e de Musk não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

A notícia antecede um julgamento altamente antecipado entre Musk e Twitter no Tribunal de Chancelaria de Delaware em 17 de outubro, no qual a empresa de mídia social pedia que Musk fechasse o negócio a US$ 54,20 por ação.

"Este é um sinal claro de que Musk reconheceu ao chegar ao Tribunal de Delaware que as chances de vencer contra o conselho do Twitter eram altamente improváveis e que esse acordo de US$ 44 bilhões seria concluído de uma forma ou de outra", escreveu Dan Ives, analista da Wedbush.

Musk concordou em abril em comprar o Twitter por US$ 44 bilhões, mas em poucas semanas disse que o número de contas de bots era muito maior do que a estimativa do Twitter de menos de 5% dos usuários.