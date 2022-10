Duvulgação Fiemg - Flávio Roscoe rebateu afirmações do candidato ao Governo Alexandre Kalil (PSD) em coletiva

O presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), Flávio Roscoe, fez um pronunciamento nesta segunda-feira (3), a respeito das críticas feitas à entidade pelo candidato ao governo, Alexandre Kalil (PSD), durante a corrida eleitoral. De acordo com Roscoe, a resposta não foi dada anteriormente, para que o tema não fosse politizado e fosse misturada a postura da entidade com a política eleitoral.



“A gente não concorda e não aceita essa postura de demonizar a atividade empresarial. A atividade empresarial é fundamental para qualquer sociedade. É o empreendedor que move e transforma, é ele quem gera a riqueza”, destacou de início. Flávio pontuou que é o setor produtivo o responsável por trazer valor para a sociedade. Para ele, essa estratégia partiria de uma técnica populista.

“Você quer arranjar um inimigo, você fala, os grandes empresários empreendedores. Infelizmente, existe uma cultura na nossa sociedade, que não entende o papel das empresas. Mas é, na verdade, nas empresas que as pessoas ganham o seus salários, o sustento, o sustento de seus filhos, pagam seus impostos, por conta da produção industrial”, afirmou Flávio Roscoe.

Citando a importância dos quase 30 milhões de empreendedores brasileiros, o presidente da Fiemg afirmou que esse número é maior do que o de trabalhadores com carteira assinada, mas mesmo representando uma parcela importante da sociedade, muitas vezes não são percebidos, valorizados e reconhecidos. “Eu gostaria de fazer aqui esse resgate do papel do empreendedor. Dizer que a entidade de classe está aqui para representar e defender o setor produtivo e defender a sociedade. Só que temos governantes que não gostam que a sociedade civil organizada se manifeste.”

Por fim, Flávio Roscoe destacou o trabalho de Romeu Zema (Novo) . “Gerou mais de 500 mil empregos nesse período, uma parte desses empregos foi gerada no setor industrial, fruto do movimento de atração e desenvolvimento e a indústria mineira vem, graças ao trabalho de governo e também das entidades de classe da indústria, crescendo acima da média nacional.”