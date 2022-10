SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Falhas no aplicativo do Nubank geraram um pico de reclamações no site Downdetector nesta quarta-feira (5). A plataforma, que compila alertas de instabilidades e panes em páginas e apps, apresentava cerca de 5.000 notificações de usuários no fim desta manhã.

O Nubank informou, em nota, que lamenta o ocorrido e que está trabalhando "para normalizar as operações da maneira mais rápida e eficiente possível".

Problemas para acessar o app do banco para pessoas físicas somavam 87% dos alertas. Falhas no serviço de transferência PIX representavam 8%.

Os correntistas também relataram problemas no uso do cartão de crédito, com 5% do total de reclamações na plataforma.

O nome da fintech também figurou nos trending topics do Twitter nesta manhã, com cerca de 16 mil menções.