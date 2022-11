SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda há 73 bloqueios de estradas em 11 estados do Brasil, segundo o primeiro boletim da PRF (Polícia Rodoviária Federal) desta quinta-feira (3). Este é o quarto dia de manifestações golpistas contra o resultado das eleições presidenciais deste ano, que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo (30).

O boletim anterior da instituição, divulgado na noite de quarta-feira (2), indicava 89 interdições de bolsonaristas em 12 estados. As manifestações no Espírito Santo foram desmobilizadas e o número de ocorrências no Paraná diminuiu. Segundo a PRF, 834 bloqueios já foram liberados desde o início da semana.

Na noite de quarta, o presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo em suas redes sociais em que pede a seus apoiadores para liberarem as rodovias que estão obstruídas.

O chefe do executivo pede para que os apoiadores não "pensem mal" dele por causa do pedido. "Quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias, isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade", afirma.