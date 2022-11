SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revisão da queda do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 2020, de 3,9% para 3,3%, coloca o Brasil em uma posição superior à média mundial no ano inicial da pandemia de Covid-19.

O dado fechado do PIB daquele ano foi divulgado nesta sexta-feira (4) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em um grupo de 49 economias com dados coletados pela OCDE, o Brasil aparece na 21ª posição, com desempenho acima da média de -4,1%. Dados do FMI (Fundo Monetário Internacional) para 195 economias mostram o país na 87ª posição, ligeiramente melhor que o desempenho mundial estimado em -3,5%.

O Brasil foi um dos países que mais gastaram durante a crise de 2020 para dar sustentação à economia e permitir que famílias e empresas pudessem seguir as regras de isolamento social.

Apesar da resistência inicial do governo federal, o Congresso aprovou o Auxílio Emergencial de R$ 600. A proposta do Ministério da Economia era de R$ 200.

Também foi aprovado o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, entre outras medidas.

Com isso, a economia se recuperou mais rápido que o esperado no segundo semestre daquele ano, após as duas quedas verificadas nos dois primeiros trimestres.

Apesar da revisão de 2020, o Brasil ainda deve fechar o governo Jair Bolsonaro com uma taxa de crescimento equivalente à metade da média mundial.

O crescimento abaixo do mundial tem sido verificado desde o governo Dilma Rousseff, passando pelas duas gestões posteriores, e a perspetiva é de que essa performance se mantenha nos próximos quatro anos, segundo as projeções de economistas brasileiros e organismos multilaterais.

