RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sem dar trégua, o preço elevado das passagens aéreas forçou passageiros mais afortunados, que preferem voos de classe executiva, a embarcarem no mundo dos descontos.

Essa situação permitiu que a FlyBy se firmasse como a primeira empresa que vende bilhetes na classe executiva com descontos de até 50% do preço cobrado pelas companhias e agências de viagem.

Sem revelar seus números, considerados estratégicos, ela afirma ter triplicado suas vendas no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Nesse período, a empresa diz ter reservado 7 mil assentos em voos.

Para oferecer os descontos na classe executiva, a Flyby opera com o modelo de programas de milhas, que até o momento só vinha sendo utilizado por outras companhias na comercialização de passagens na classe econômica.

Os destinos mais procurados pelos passageiros com assentos na executiva foram Miami, Fort Lauderdale e Orlando, todas cidades da Flórida (EUA).