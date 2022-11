BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal fechou parcerias para implementar seu plano de prevenção contra assédio moral e sexual em outras 200 empresas.

Banco do Brasil, Visa, BNDES, Riachuelo, Cyrela, Ambev e até times de futebol, como o Palmeiras e o Flamengo, são algumas das companhias que assinaram o acordo.

O programa foi inicialmente implantado na Caixa para reverter a crise de reputação gerada principalmente pelo ex-presidente Pedro Guimarães.

Em setembro deste ano, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação em que pediu a condenação do ex-executivo da Caixa e o pagamento de R$ 30,5 milhões pelos danos causados a mulheres que o acusaram de assédio moral e sexual.

A atual presidente do banco, Daniella Marques, assumiu a instituição no final de junho para conter a crise causada pelas denúncias de funcionárias do banco contra Guimarães e outros executivos.

Marques era braço direito do ministro da Economia, Paulo Guedes. Um de seus primeiros atos foi a retirada da investigação do "guarda-chuva" da Presidência, competência que foi transferida para o conselho de administração.

Duas consultorias foram contratadas e, hoje, o banco afirma ter um sólido programa de combate ao assédio que, agora, está sendo difundido pelo mercado como forma de reverter a crise de imagem da instituição.