SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coritiba garantiu a permanência na Série A, e agora vai até o Mato Grosso enfrentar o Cuiabá neste domingo (13), na Arena Pantanal, sonhando com uma vaga na Copa Sul-Americana.

O clube paranaense ocupa o 15º lugar, com 42 pontos, e conta com a vitória e um tropeço do Red Bull Bragantino, em 14º com dois pontos a mais, para ir à competição continental. Caso ambos empatem em pontos, a vantagem é do Coritiba, que soma uma vitória a mais.

Enquanto isso, o Cuiabá busca garantir de vez a vaga na Primeira Divisão no próximo ano. O time perdeu para o Atlético-MG na quinta-feira(9), e precisa pelo menos de um empate para aumentar a distância do Atlético-GO, que abre o Z4 com 35 pontos.

O clube auriverde tem também o desafio de superar um tabu contra o rival paranaense: em três encontros, foram duas vitórias do Coritiba e um empate.

O técnico António Oliveira volta ao comando do time neste domingo, e conta com o retorno de Marllon -ambos cumpriam suspensão na última rodada. Marcão segue como desfalque após ter fraturado a mão, e Pepê, com desconforto muscular, é dúvida.

Uma provável escalação inicial do Cuiabá tem: Walter; Joaquim, Marllon, Alan Empereur e Igor Cariús; Camilo, Rafael Gava e Denilson (Pepê); Jonathan Cafu, André Luís e Deyverson.

Entre os visitantes, os desfalques ficam por conta de Jhon Cancellor e Bruno Gomes, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Boschilia e Robinho serão reavaliados para determinar se entram ou não em campo.

Uma possível formação inicial do técnico Guto Ferreira tem: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Guillermo (Henriquie), Luciano Castán e Rafael Santos; Matíaz Galarza (Bernardo), Jesús Trindade e Régis; Fabrício Daniel, Alef Manga e Matheus Cadorini.

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (13)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: Premiere