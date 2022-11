RIO DE JANEIRO, RJ, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O novo marco da indústria de jogos eletrônicos ganhou força e deve ser votado pelo Senado nesta semana, segundo representantes do setor. Embora o país desponte como um dos maiores mercados para games e desenvolvimento de softwares, o negócio é sobretributado por ser considerado divertimento de "azar", como as máquinas caça-níqueis.

Com a eventual aprovação do texto, o desenvolvimento de jogos eletrônicos será considerado pesquisa tecnológica e inovação, e as empresas poderão desfrutar de benefícios fiscais.

A Associação Brasileira de Fantasy Sports (ABFS) estima que a medida permitirá a criação de cinco mil empregos diretos e indiretos já no final de 2023 somente no segmento de "fantasy" ?tipo de jogo online em que os participantes escalam equipes imaginárias ou virtuais de jogadores reais de um esporte profissional.

As receitas com o jogo devem dobrar até 2026, atingindo R$ 120 milhões, o que colocará o país como terceiro maior mercado nesse segmento, atrás de EUA e Índia.

Na era da propaganda digital, via celular e internet, a empresa de marketing Cadastra, anuncia nesta semana a compra da agência britânica Digital Ethos.

Os valores não foram revelados. A Cadastra, no entanto, informa ter feito a aquisição devido ao crescimento "exponencial" da Digital Ethos com seus serviços de produção de conteúdo, relações públicas e SEO (práticas que tornam o site mais atraente para buscadores como o Google).

Esta é a segunda aquisição no ano da Cadastra, que já havia abocanhado a empresa de ecommerce M3 em outubro, seguindo a orientação de sua controladora, a DBG&Co, de dobrar de tamanho até 2025.