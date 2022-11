SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anuncia nesta segunda-feira (14), em São Paulo, novos nomes de integrantes dos grupos técnicos do Gabinete de Transição, por parte do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Dentre os campos com ligação direta com a economia do país, faltam definições em oito áreas: infraestrutura, minas e energia, Previdência, trabalho, tecnologia e inovação, desenvolvimento agrário, pesca e turismo.

Para agricultura, cidades (habitação popular) e programas sociais e combate à fome já há nomes divulgados, mas ainda não houve publicação oficial das indicações.

Neste final de semana foram anunciados os nomes da apresentadora de TV e chef de cozinha Bela Gil para o núcleo técnico de combate à fome, e o do ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) Luciano Coutinho para compor o grupo de indústria, comércio e serviços.

Veja aqui como estão as equipes de transição nos assuntos econômicos.

QUEM JÁ FOI NOMEADO PARA A EQUIPE DE TRANSIÇÃO NA ECONOMIA

Economia

- Persio Arida, banqueiro, foi presidente do BNDES e do BC

- Guilherme Mello, economista, colaborou com o programa de Lula

- Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda e do Planejamento de Dilma (PT)

- André Lara Resende, economista e um dos pais do Plano Real

Planejamento, orçamento e gestão

- Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda e do Planejamento*

- Esther Dweck, professora da UFRJ

- Antônio Correia Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia

- Enio Verri, deputado federal (PT-PR)

Comunicações

- Paulo Bernardo, ministro das Comunicações de Dilma

- Jorge Bittar, ex-deputado (PT)

- Cézar Alvarez, ex-secretário no Ministério das Comunicações

- Alessandra Orofino, especialista em economia e direitos humanos

Indústria, comércio e serviços

- Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES sob Lula e sob Dilma (2007-2016)

- Germano Rigotto, ex-governador do RS (MDB)

- Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfavea

- Rafael Lucchesi, Senai Nacional

- Marcelo Ramos, deputado federal (PSD-AM)

Micro e pequenas empresas

- Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária

- Paulo Okamotto, ex-presidente do Sebrae

- André Ceciliano, candidato derrotado ao Senado pelo PT no Rio

- Paulo Feldmann, professor da USP

Desenvolvimento Social e Combate à Fome

- Simone Tebet, senadora (MDB)

- André Quintão, deputado estadual (PT-MG), sociólogo e assistente social

- Márcia Lopes, ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Lula

- Tereza Campello, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma Rousseff

- Bela Gil, apresentadora

QUEM JÁ FOI ANUNCIADO, MAS AINDA NÃO NOMEADO

Agricultura, pecuária e abastecimento *

- Carlos Fávaro, senador (PSD-MT)

- Kátia Abreu, senadora (Progressistas-TO)

- Carlos Ernesto Augustin, empresário

- Neri Geller, deputado (PP-MT)

Cidades *

- Márcio França, ex-governador de São Paulo (PSB)

- João Campos, prefeito do Recife (PSB)

Desenvolvimento regional *

- Randolfe Rodrigues, senador (Rede-AP)

EM QUE ÁREAS FALTA DEFINIR NOMES PARA A TRANSIÇÃO

Infraestrutura

- Sem definição

Minas e energia

- Sem definição

Previdência social

- Sem definição

Trabalho

- Sem definição

Ciência, tecnologia e inovação

- Sem definição

Desenvolvimento agrário

- Sem definição

Pesca

- Sem definição

Turismo

- Sem definição

* Integrantes anunciados informalmente, mas que não foram nomeados