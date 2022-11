SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O dólar comercial abriu em baixa na manhã desta sexta-feira (18), em um movimento de recuperação após tentativas do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tranquilizar os mercados quanto ao risco de descontrole fiscal. Por volta das 9h21, a moeda norte-americana caía 1,27%, cotada a R$ 5,333.

Investidores também reagiram positivamente ao afastamento do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega da equipe de transição de Lula. Acenos em direção a cortes de despesas e a possibilidade da PEC da Transição ser enxugada no Congresso forneciam alívio adicional.

Nesta quinta (17), o dólar fechou em alta de 0,37%, cotado a R$ 5,402. A moeda chegou a bater R$ 5,52 na máxima do dia em resposta à proposta do governo eleito de deixar fora do teto de gastos despesas como o Auxílio Brasil, além de declarações de Lula sobre a reação dos mercados.

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa refere-se ao dólar comercial. Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, o valor é bem mais alto.