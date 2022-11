SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os locais da prova deste domingo (27) para o concurso público do INSS podem ser diferentes dos escolhidos pelos candidatos no momento da inscrição.

A informação foi publicada nesta terça-feira (22), no Diário Oficial da União. Na segunda (21), o INSS havia informado que a divulgação dos endereços de prova seria atrasada para esta terça e publicada no DOU, o que não ocorreu. Até as 10h desta terça, os locais ainda não estavam disponíveis no site do Cebraspe, que organiza o concurso.

Uma eventual mudança está prevista no edital do concurso, caso não haja locais suficientes ou adequados.

VEJA COMO SERÁ A PROVA DO CONCURSO DO INSS

A organização ficou da seguinte forma:

1. Os candidatos que optaram em realizar as provas em Vitória/ES e são residentes no estado do Espírito Santo realizarão as provas em Vitória/ES ou em Vila Velha/ES, conforme proximidade de sua residência;

2. Os candidatos que optaram em realizar as provas em Belém/PA, Marabá/PA ou Santarém/PA e são residentes no estado do Pará realizarão as provas em Belém/PA, Marabá/PA, Santarém/PA ou Ananindeua/PA, conforme proximidade de sua residência;

3. Os candidatos que optaram em realizar as provas em Campos dos Goytacazes/RJ, Duque de Caxias/RJ, Niterói/RJ, Petrópolis/RJ, Rio de Janeiro/RJ ou Volta Redonda/RJ e são residentes no estado do Rio de Janeiro realizarão as provas em Campos dos Goytacazes/RJ, Duque de Caxias/RJ, Niterói/RJ, Petrópolis/RJ, Rio de Janeiro/RJ, Volta Redonda/RJ ou Nova Iguaçu/RJ, conforme proximidade de sua residência.

As provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos. Segundo o edital, o candidato deverá comparecer com antecedência mínima de uma hora, com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, comprovante de inscrição e documento de identidade original.

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando:

- Aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, gravadores, pen-drive, MP3 ou similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.

- Óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto ou borracha

- Quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc

- Qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.

SALÁRIOS DAS VAGAS ABERTAS EM CONCURSO DO INSS SÃO DE QUASE R$ 6.000

São mil vagas para a função de técnico do seguro social, e mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram. A concorrência é de 1.024 pessoas por vaga. Exige-se ensino médio completo para concorrer, e o salário é de R$ 5.905,79.

A procura para se inscrever no concurso do INSS foi tão grande que o site da organizadora saiu do ar e foi necessário prorrogar o período de inscrições por mais um dia. No Twitter, candidatos relataram dificuldade para conseguir fazer a inscrição por problemas para recuperar a senha, fazer um novo cadastro ou apresentar o pedido de isenção.

A Cebraspe (antigo Cespe/UnB) é conhecida do público que se prepara para o concurso do INSS, pois foi a banca nas duas últimas edições. As 120 questões de múltipla escolha têm alternativas que devem ser classificadas como certas ou erradas (serão 50 perguntas de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos), conforme o edital do concurso.

Como respostas erradas anulam acertos, a seleção penaliza o chute e dificulta o acerto por eliminação, apontam especialistas. Cada resposta correta valerá um ponto e a resposta errada representa um ponto negativo.