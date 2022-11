SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As férias nem chegaram, mas há pais que já estão programando o retorno dos filhos à escola no próximo ano. Pensando no bolso, estão aproveitando as ofertas da Black Friday para economizar e garantir o material didático.

A escola do filho da enfermeira Fábia de Camargo, 39, adiantou a lista do material e ela diz que conseguiu comprar todos os livros didáticos com desconto de 25%, somando uma economia total de quase R$ 200.

"Foi a primeira vez que fiz esse tipo de compra com antecedência e não sei por que não havia pensado nisso antes. Foquei nos livros porque a mochila está em bom estado e vamos reaproveitá-la", afirma Camargo, moradora de São Paulo.

Quem também colocou em prática a dica do grupo de WhatsApp das mães da escola foi a advogada Giovanna Leão, 39. Ela diz que comprou os livros com desconto de 30%.

"Além de economizar ainda adiantamos essa tarefa que ficaria para janeiro, no meio das férias."

O economista Ulisses Ruiz de Gamboa, da Associação Comercial de São Paulo, afirma que vale pesquisar os preços na internet antes de decidir pela compra. "Há vários aplicativos e sites que ajudam o consumidor a comparar os preços nesse momento. Então, é interessante utilizar essa tecnologia a nosso favor."

Ele reforça a ideia de pesquisar valores durante vários meses, mas afirma ser válido adiantar a compra do material escolar se o consumidor levar em conta que esse tipo de artigo está fora do período sazonal.

"Em princípio, vale a pena se antecipar porque em janeiro a procura aumenta e algum item pode faltar e o preço subir ainda mais."

A reportagem encontrou itens da lista de material escolar com descontos variados em sites na tarde desta sexta.

Na Kalunga, por exemplo, o lápis de cor EcoLápis 72 cores Faber-Castell saía de R$ 114,40 por R$ 91,50 e a caixa da caneta esferográfica Bic Azul ponta média com 50 unidades era anunciada de R$ 47,10 por R$ 37,70.

Na Amazon, a mochila escolar infantil Menino Menina Animais estava de R$ 69 por R$ 54,90 e o lápis de cor EcoLápis 12 cores + 6 Neon, Faber-Castell custava de R$ 31,10 por R$ 23,80.

No Magazine Luiza, a mochila escolar patrulha Canina carrinho menino azul: de R$ 149,90 por R$ 127,42 e o caderno colegial clean dez matérias: de R$ 20,09 por R$ 10,20

Já nas Americanas.com um estojo escolar infantil Hello Kitty Sanrio Original Xeryus saía de R$ 79 por R$ 49 e o papel sulfite Chamex A4 500 folhas: de R$ 35,55 por R$ 31,99.