SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A oferta de ações do grupo de atacarejo Assaí pelo grupo francês Casino está atraindo forte demanda de investidores.

A redução na influência do Casino -que vem sofrendo com dívidas ao longo dos últimos anos- nos rumos da operação do Assaí, e as perspectivas de crescimento do setor de atacarejo no país em um cenário de juros altos e inflação também em patamar ainda elevado, contribuem para a procura pelos papéis.

Segundo duas fontes que acompanham a operação, a demanda estaria cerca de duas vezes acima do tamanho total da oferta de R$ 3,5 bilhões, com o preço por ação em torno de R$ 18,50, considerado o lote inicial de 140 milhões de ações e mais um lote adicional em torno de 49,5 milhões.

As ações do Assaí encerraram o pregão de segunda-feira (28) cotadas a R$ 19,32, e oscilavam em alta próxima de 1% nesta terça-feira (29).

O cronograma da oferta prevê para esta terça, após o fechamento de mercado, a definição do preço por ação na oferta, a depender da demanda recebida dos investidores. Na quinta-feira (1º), as ações ofertadas passarão a ser negociadas na Bolsa de Valores.

A operação segue a Instrução 476 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e é restrita apenas a investidores considerados profissionais pela legislação de mercado, que são os com mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras.

O analista da Guide Investimentos Rodrigo Fraga afirma que agilidade da operação realizada pelo Casino, com o anúncio na véspera e a formação do preço por ação já no dia seguinte, pode ser uma indicação de que o grupo francês já contava com uma demanda garantida de investidores interessados no papel.

Fraga acrescenta que o desempenho positivo das ações no pregão pode refletir uma boa percepção dos investidores quanto a uma menor influência do Casino nas operações do Assaí, dadas as dificuldades atravessadas pelo endividado grupo francês e o histórico considerado conflituoso em relação às empresas controladas e os investidores.

O Casino detém uma participação de 41% no Assaí, e deve vender uma fatia correspondente a cerca de 14,1% do total, segundo estimativas da XP.

O grupo pretende concluir um plano de desinvestimentos de 4,5 bilhões de euros (R$ 24,7 bilhões) até o final de 2023, e os analistas que cobrem a empresa viram o anúncio da venda de fatia no Assaí como positivo, uma vez que vem após da alienação de participação na empresa de energia renovável Green Yellow neste ano.

"Vemos a transação como positiva", apontam os analistas da XP em relatório. Eles dizem que a menor influência do Casino e a melhora na governança corporativa do Assaí, junto a um aumento na liquidez das ações da empresa, contribuem para a visão favorável em relação à oferta.

"Reiteramos o Assaí como nossa preferência no segmento de varejo alimentar", apontam os analistas da XP, que têm recomendação de compra para as ações, com preço-alvo de R$ 22 em 12 meses.

As perspectivas positivas para o setor de atacarejo, que tende a registrar um aumento de demanda em um cenário de juros e inflação em alta que corrói o poder de compra da população, também são citadas pelo analista da Guide entre os motivos que podem ter contribuído para a demanda em alta pelas ações do Assaí.

"É um setor que tem surfado muito bem o ambiente macroeconômico de inflação elevada, absorvendo os clientes de outras redes de supermercados", afirma Fraga.

O Assaí reportou lucro líquido de R$ 281 milhões no terceiro trimestre de 2022. Embora o resultado tenha representado uma queda de 47,8% ante o mesmo período de 2021, ele veio acima da previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, de R$ 246 milhões.