Nesta quarta (30) trabalhadores e aposentados vão receber o 13º salário, o que injeta bilhões nos bolsos dos trabalhadores e na economia, mas você sabia que o 13° não é uma gratificação ou bonificação? Embora tenha sido usado de maneira mercadológica para passar a impressão que é uma bonificação da empresa ele nada mais é que um cálculo matemático, que compensa os meses do ano com cinco semanas, mas que naquele mês foi pago como se ele tivesse trabalhado quatro. O que todos chamam de 'gratificação do 13º salário' na verdade são dias trabalhados que não foram pagos ao trabalhador durante o ano. O economista e coordenador do curso de Administração do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, Bruno Dore, explica como funciona o 13° salário.

"O 13° é o pagamento dos trabalhadores dos dias que não foram pagos ao longo do ano. Você ganha todos os meses o mesmo salário, no entanto tem meses que tem quatro semanas, tem mês que tem quatro semanas e dois, três dias ao longo do ano e você recebe a mesma quantidade. Esses dias são acumulados e pagos no fim do ano e chamado de 13º. Então não é nenhuma bonificação ou gratificação, embora seja pago tardiamente ou de uma forma extra ele é de direito do trabalhador que trabalhou justamente durante o ano e merece ser pago por esses dias trabalhados", conta Bruno.

As empresas tem até essa quarta (30) para pagar a primeira parcela do 13°. A segunda pode ser paga até o dia 20 de dezembro. Sobre os descontos de encargos e Imposto de Renda, Bruno explica.

"O 13° é pago em duas parcelas, a primeira corresponde a metade do salario que trabalhador ganha regularmente durante o ano e tem que ser pago até o dia 30 de novembro, e nessa primeira não incide os impostos e os encargos trabalhistas, então ela é exatamente a metade do salario que vc recebe, no entanto a segunda parcela ela tem que ser paga ate o dia 20 de dezembro e nessa segunda parcela vão incidir os encargos trabalhistas e imposto de renda referente ao salario completo então essa segunda parcela normalmente vem com o valor menor do que a primeira, pois todos os encargos são acumulados nesse pagamento posterior".

Nesses dias em que o trabalhador aguarda o recebimento das parcelas do 13º é importante ficar atento em como gastar ou poupar esse recurso, prestando atenção nas dívidas, pagamento atrasados, assim como pensar sobre investimentos, contratos de financiamentos e planejamento para o próximo ano para os que estão com a vida financeira em dia.