BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira (2) que o ministro da Economia terá a "cara do sucesso" de seu primeiro mandato.

"Eu já governei este país duas vezes. Foi no meu mandato que o país teve o maior crescimento em 30 anos", disse Lula. "Meu ministro da Economia será a cara do sucesso do meu primeiro mandato", disse ainda.

Na mesma declaração à imprensa, Lula disse que tem "na cabeça" 80% dos nomes que serão escolhidos ministros, mas que anúncios só serão feitos após a diplomação, marcada para 12 de dezembro.

Lula afirmou ainda que haverá aumento real do salário mínimo todos os anos.

"O ministério tem autonomia, mas quem ganhou as eleições fui eu. Obviamente quero ter inserção nas decisões políticas e econômicas desse pais", declarou o presidente eleito.

"Todos os anos haverá aumento real aos trabalhadores que ganham um salário mínimo e aos aposentados. O crescimento do PIB será repartido entre a sociedade brasileira", disse Lula.

