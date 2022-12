BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Banco Central concedeu nesta segunda-feira (5) autorização regulatória preliminar para compras via WhatsApp com cartões de crédito e de débito da bandeira Mastercard. A Visa já tinha recebido o aval da autoridade monetária no dia 18 de novembro.

O anúncio ocorre na esteira dos planos de lançamento de uma ferramenta para pagamentos no Brasil por meio do aplicativo de mensagens instantâneas.

De acordo com o BC, o aval não significa que a funcionalidade entrará em operação imediatamente. Trata-se de uma das etapas para a liberação do programa Facebook Pay. Outros requisitos regulatórios ainda serão necessários para a implementação da função no WhatsApp.

"Destaca-se que a autorização concedida é apenas uma das etapas necessárias à liberação do programa Facebook Pay, no caso dos arranjos de compra, que continua sobrestado até que outros requisitos regulatórios aplicáveis, especialmente aqueles relacionados a aspectos concorrenciais e não discriminatórios, tenham seu cumprimento comprovado pelas instituições envolvidas em sua implementação", afirma o BC em nota.

Desde março de 2021, Mastercard e Visa têm autorização no país para transferência de recursos entre usuários pelo WhatsApp.