BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo de transição pediu ao Ministro das Comunicações, Fábio Faria, que não faça qualquer movimento junto ao presidente Jair Bolsonaro para permitir a troca de R$ 190 milhões em obrigações das teles com orelhões investimentos nas redes de fibras ópticas nos municípios.

Noticiado pelo Painel S.A., o decreto liberaria as operadoras a levarem conexões de banda larga em locais onde existe serviço de telefonia móvel, retirando orelhões de circulação. No lugar deles, seriam instalados aparelhos em escolas, hospitais e centros públicos com chips ?um telefone fixo-móvel de uso gratuito.

Integrantes da transição disseram ao ministro que preferem analisar melhor antes da mudança. Mesmo assim, Faria prometeu deixar a minuta do decreto pronta já que, para as teles e para o país, não faz mais sentido investir em orelhões.

As teles já demonstraram à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) que os terminais não são mais utilizados diante da massificação do celular. A proposta é que o orelhão seja mantido somente onde não há cobertura de celular ?5% do parque atual.