SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) divulgou o calendário anual de pagamentos de 2023 para 37 milhões de beneficiários no país. Aposentados, pensionistas e outros segurados que recebem benefícios como auxílio-doença ou BPC (Benefício de Prestação Continuada) agora podem saber a data exata em que seus pagamentos serão feitos ao longo do ano que vem.

O calendário é dividido conforme o valor do benefício: começa primeiro para quem ganha o salário mínimo, na última semana do mês. Depois, na primeira semana do mês, o INSS passa a fazer as liberações para aqueles com renda acima do piso previdenciário. O calendário é interrompido em finais de semana, feriados nacionais e datas em que os bancos não funcionam.

O segurado deve verificar o número do benefício (NB), que tem dez dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.999-9. É preciso considerar o penúltimo algarismo.

Próximo pagamento de 2022 e funcionamento no Natal e Ano-Novo O próximo pagamento de benefícios, ainda referente à competência de dezembro de 2022, será feito entre os dias 23 de dezembro, uma sexta-feira, e 6 de janeiro. Os depósitos para quem recebe mais que o piso serão feitos entre os dias 2 e 6 de janeiro.

No dia 30 de dezembro, uma sexta-feira, não haverá novas liberações.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências terão expediente normal na sexta-feira do dia 23 de dezembro, antes do Natal, tanto para atendimento ao público quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. Já no dia 30 não haverá expediente bancário e as agências não abrirão para atendimento ao público.

Primeiro pagamento e reajuste anual O primeiro pagamento de 2023, referente aos benefícios de janeiro, será feito entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro para quem recebe o salário mínimo. No caso de beneficiários com renda acima do piso salarial o pagamento sairá entre os dias 1º e 7 de fevereiro.

Nessas datas o INSS já faz o pagamento com o reajuste anual. No caso de benefícios acima do salário mínimo, o governo aplica o reajuste da inflação registrada no ano anterior, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgará o resultado da inflação acumulada em 2022 no dia 10 de janeiro de 2023.

Carnaval interrompe pagamentos Em fevereiro, o INSS interrompe os pagamentos durante o Carnaval, já que nos dias 20 e 21 de fevereiro, segunda e terça de Carnaval, as agências bancárias não abrem. Segundo a Febraban, as agências retomam o atendimento na Quarta-Feira de Cinzas, dia 22, depois das 12h.

O pagamento do período começa no dia 17 de fevereiro, uma sexta-feira, para quem tem o benefício com final 1 e recebe o piso. Depois, os depósitos só são retomados no dia 23 de fevereiro, na quinta-feira após o Carnaval. As liberações mensais são concluídas no dia 7 de março. Beneficiários com renda superior ao piso salarial receberão o dinheiro entre os dias 1º e 7 de março.

Outros feriados No pagamento referente a março, não serão feitos depósitos na Sexta-Feira Santa, 7 de abril. As liberações são retomadas na segunda-feira seguinte, 10 de abril.

Os bancos também não farão novos pagamentos no dia 1º de maio, que cairá em uma segunda-feira, retomando os depósitos no dia 2 de maio, uma terça-feira. Os depósitos da folha de pagamentos de abril para beneficiários acima do salário mínimo também começarão na terça-feira, 2 de maio e continuarão até o dia 8 de maio.

Na folha de pagamentos de agosto, o INSS também interrompe os depósitos no dia 7 de setembro, que cairá numa quinta-feira. Como o feriado de Finados também cairá numa quinta-feira, 2 de novembro é outro dia em que os pagamentos não são liberados.

Os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2023 cairão em uma segunda-feira, datas em que não haverá pagamentos. Outro dia sem novos depósitos é 29 de dezembro, uma sexta-feira.

PRAZO PARA SAQUE

O prazo para saque dos benefícios com cartão vai até o final do mês seguinte (aproximadamente 60 dias) ao da liberação do valor na conta.